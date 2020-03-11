Скидки в Steam до 90% на более 900 игр
Сервис цифровой дистрибуции Steam, судя по всему, никак не устанет радовать пользователей выгодными предложениями: не успевает в магазине закончится одна распродажа, как тут же начинается другая. Совсем недавно, например, стартовала очередная акция, "Скидки на всю неделю", в рамках которой более 900 тайтлов заметно потеряли в цене – до 90%.
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Понятно, перечислять 900 уцененных игр в рамках одной новости мы не будем. Все заинтересованные могут ознакомиться с полным перечнем лотов, пройдя по этой ссылке. Вот несколько наиболее интересных предложений:
- Beholder – 33 гривны (-80%)
- Beholder 2 – 91 гривна (-60%)
- Car Mechanic Simulator 2018 – 125 гривен (-55%)
- Dead by Daylight – 111 гривен (-60%)
- Deep Rock Galactic – 189 гривен (-50%)
- Homefront – 41 гривна (-85%)
- Homefront: The Revolution – 56 гривен (-85%)
- Little Big Workshop – 223 гривны (-20%)
- Painkiller Complete Pack – 189 гривен (-80%)
- Planescape: Torment Enhanced Edition – 139 гривен (-50%)
- Rocket League – 139 гривен (-50%)
- SOMA – 137 гривен (-90%)
- The Mooseman – 42 гривны (-67%)
Слишком спешить с выбором и сгоряча скупать все подряд не обязательно – акция продлится до 16 марта.
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