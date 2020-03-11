Скидки в Steam до 90% на более 900 игр

Сервис цифровой дистрибуции Steam, судя по всему, никак не устанет радовать пользователей выгодными предложениями: не успевает в магазине закончится одна распродажа, как тут же начинается другая. Совсем недавно, например, стартовала очередная акция, "Скидки на всю неделю", в рамках которой более 900 тайтлов заметно потеряли в цене – до 90%.

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Понятно, перечислять 900 уцененных игр в рамках одной новости мы не будем. Все заинтересованные могут ознакомиться с полным перечнем лотов, пройдя по этой ссылке. Вот несколько наиболее интересных предложений:

Слишком спешить с выбором и сгоряча скупать все подряд не обязательно – акция продлится до 16 марта.

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