В середине мая наконец заработал онлайн-магазин компания IKEA, однако уже через несколько недель продажу продукции временно остановили из-за большого наплыва заказов. Теперь в компании сообщили, что готовы вернуться к работе и даже назвали сроки открытия магазина.

Ранее 24 канал сообщал, что до открытия магазина в Украине компания IKEA готовилась последние 14 лет. Прошлым летом компания запустила украинскую версию сайта, а в мае 2020 года – магазин.

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Когда заработает онлайн-магазин IKEA

В сети появилась информация, что онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу примерно до 8 июня. Сейчас компания ведет подготовку к полноценному восстановлению работы. Информацию в комментарии 24 каналу в "IKEA Украины" уточнили, отметив, что конкретной даты пока нет, но в ближайшие дни магазин работу таки планирует восстановить.

Сейчас конкретной даты, к сожалению, назвать не можем, но мы готовимся восстановить работу в ближайшие несколько дней,

– сообщили в компании.

Почему работу магазина приостановили

В компании пояснили, что приняли решение о временном ограничении работы онлайн-магазина из-за большого наплыва заказов. Между тем сотрудники компании займутся обработкой и доставкой уже оформленных заказов.

Что такое IKEA?

Это один из самых известных и крупнейших в мире производителей быстро-сборной мебели. Штаб-квартира компании базируется в Нидерландах. С 2008 года она является крупнейшим в мире продавцом мебели.



Название компании – это аббревиатура, состоящая из инициалов Ингвара Кампрада (имя основателя), Эльмтарида (ферма, где он вырос), а также Агунарди (его родной город в Сьоленде, Швеция, именно в этой стране основана корпорация).