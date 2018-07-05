IKEA выпускает умные шторы: что они умеют – видео

Шведский мебельный гигант IKEA анонсировал выпуск необычных штор, которые помогут снизить уровень загрязненного воздуха в помещениях.

Для инновационной разработки использовали материал на минеральной основе, который позволяет при контакте со светом обезвреживать вещества, загрязняющие воздух, информирует пресс-служба компании.

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Этот процесс похож на фотосинтез в растениях и он активируется, как под действием солнечных лучей, так и искусственным освещением.

Загрязнение воздуха является глобальной проблемой. Особенно остро ее чувствуют жители мегаполисов. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 90% людей во всем мире дышат загрязненным воздухом, и это приводит до 8 миллионов смертей в год.

Шторы GUNRID от IKEA станут первым продуктом, на котором опробуют эту инновационную технологию. В будущем ее планируют использовать и в других собственных разработках компании.



IKEA будет выпускать шторы, которые будут очищать воздух в помещении

Приобрести "умные" шторы в магазинах сети можно будет уже со следующего года.

IKEA изготавливает шторы, которые очищают воздух: смотрите видео

IKEA уже не впервые предлагает эффективные экологические решения. До 2020 года компания планирует запустить изготовление продукции из экологически чистой древесины и бумаги.

В начале года в IKEA анонсировали, что вскоре в магазинах их сети можно будет взять мебель в аренду.