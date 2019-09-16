IKEA запустила прямую трансляцию, которая поможет уснуть

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Трансляция, что поможет уснуть
Трансляция, что поможет уснуть / news.flinders.edu.au

Известный шведский производитель мебели IKEA добавил интересную услугу. Компания запустила прямую трансляцию на YouTube с транспортировкой товаров из Швеции в Австралии. По замыслу компании, это должно помочь людьми заснуть.

Детали. Трансляция будет длиться 366 часов. Все время, кроме звуков моря и изображения судна, пользователи будут слушать описание товаров из каталога IKEA 2020 года, которые будут читать Кент и Сара Эрикссон.

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Они, кстати, ведут подкаст Sleep с весны этого года.

"Мы знаем, что каждый четвертый австралиец имеет проблемы со сном, поэтому мы надеемся, что ритмичное, монотонное содержание трансляции поможет успокоить вас не только днем, но и подготовить ум и тело ко сну", – говорят в IKEA.

Трансляция IKEA, которая поможет уснуть

Через две недели, когда корабли окажутся в пункте назначения и их разгрузят, эта "скучная" трансляция будет прекращена.

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Теги: Здоровье Новости Техно Интернет Техно IKEA Сон
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