Илон Маск рассказал, какие игры любит играть
Известный американский бизнесмен, CEO компании Tesla и SpaceX Илон Маск недавно в шестой раз стал отцом. Однако, несмотря на такую занятость, он находит время на хобби, в частности, чтобы сыграть компьютерные игры.
На своей странице в Twitter Маск назвал свои любимые компьютерные игры. Один из пользователей записал его об этом и глава Tesla назвал целый перечень.
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Любимые игры Маска:
- Deus EX,
- Half Life 2,
- Bioshock,
- Mass Effect 2,
- Fallout 3,
- Fallout: New Vegas,
- Saints Row IV.
Также Илон Маск добавил, что обычно играет на ПК, а не на игровой приставке. Поэтому некоторые эксклюзивные выпуски игр для консолей ему недоступны.
Любимые игры Илона Маска / Скриншот
Тем временем дела у компании Маска Tesla идут очень хорошо. За последнее время ее акции выросли сразу на 10% и достигли новой рекордной цены.
По прогнозам экспертов, Tesla будет доставлять более 450 тысяч авто в год. Это позволит увеличить стоимость акций до 2000 долларов. Таким образом, ценные бумаги компании Илона Маска могут вырасти на 64% от нынешнего уровня.