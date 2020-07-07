Известный американский бизнесмен, CEO компании Tesla и SpaceX Илон Маск недавно в шестой раз стал отцом. Однако, несмотря на такую занятость, он находит время на хобби, в частности, чтобы сыграть компьютерные игры.

На своей странице в Twitter Маск назвал свои любимые компьютерные игры. Один из пользователей записал его об этом и глава Tesla назвал целый перечень.

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Любимые игры Маска:

Deus EX,

Half Life 2,

Bioshock,

Mass Effect 2,

Fallout 3,

Fallout: New Vegas,

Saints Row IV.

Также Илон Маск добавил, что обычно играет на ПК, а не на игровой приставке. Поэтому некоторые эксклюзивные выпуски игр для консолей ему недоступны.

Любимые игры Илона Маска / Скриншот

Тем временем дела у компании Маска Tesla идут очень хорошо. За последнее время ее акции выросли сразу на 10% и достигли новой рекордной цены.

По прогнозам экспертов, Tesla будет доставлять более 450 тысяч авто в год. Это позволит увеличить стоимость акций до 2000 долларов. Таким образом, ценные бумаги компании Илона Маска могут вырасти на 64% от нынешнего уровня.