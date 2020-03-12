Илон Маск анонсировал строительство четвертой фабрики Tesla

Илон Маск анонсировал строительство на территории США новой, в целом четвертой фабрики Tesla, на которой будут выпускаться электрические пикапы Cybertruck и кроссоверы Model Y. Сейчас компания рассматривает несколько вариантов размещения производства и, скорее всего, это будет один из центральных штатов.

О том, что Tesla подыскивает себе новую площадку для строительства фабрики в США, глава компании рассказал, как водится, в своем твиттере. Здесь же ему посыпались предложения от губернаторов различных штатов. Пока неясно, на каком из них в результате Маск остановит выбор, но это будет, скорее всего, центральный регион страны.

К теме Китайские автомобили Tesla получили худшие характеристики: детали инцидента

Из анонимных источников стало известно, что в шорт-листе кандидатов, которые рассматривает Маск, есть Нэшвилл (Теннесси). В этом штате уже находится американская фабрика Volkswagen, на которой будет налажен выпуск электромобилей. С 2013 года в другой точке штата Nissan собирает Leaf, сообщает TechCrunch.

Scouting locations for Cybertruck Gigafactory. Will be central USA. — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2020

Новые модели Tesla

Tesla представила пикап, шестую модель компании, в ноябре на мероприятии в Лос-Анджелесе. Тогда же была объявлена цена – 39 900 долларов. Неуклюжий металлический грузовик, количество предварительных заказов на который уже перевалило за 500 000, будет конкурировать с любимой машиной американцев – пикапом Ford серии F и Chevrolet Silverado.

Model Y, анонсированная в марте, возможно, появится у первых заказчиков уже в первом квартале года, с опережением графика. Когда новая производственная линия Tesla начнет работу, этот внедорожник будут собирать уже на четырех фабриках. Остальные три расположены в Китае, Германии и во Фремонте (Калифорния).

К слову, накануне компания установила очередной рекорд – стала первой в истории, компанией, которая выпустила миллион электромобилей. Это означает, что темпы производства компании Илона Маска сейчас равняются примерно 40 000 единиц электромобилей в месяц.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно