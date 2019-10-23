Илон Маск испытал собственный спутниковый интернет

Кроме колонизации других планет и путешествий космосом известный инженер Илон Маск запустил проект, который предусматривает создание общедоступного интернета на Земле. Недавно глава SpaceX опубликовал в Twitter первые сообщения со смартфона, подключенного к спутнику на орбите.

Илон Маск написал два сообщения в Twitter:

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Отправляю этот твит через космос с помощью спутника Starlink. Вау, это работает!!

Whoa, it worked!! — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

Заявление миллиардера вызвало бурную реакцию в социальной сети. Многие пользователи не поверили, ведь никаких доказательств изобретатель не предоставил. Другие восприняли эту новость с юмором:

– Время пинга? – Он отправил это вчера

Отличились и российские пользователи:

Напомним, в мае компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, вывела на земную орбиту 60 спутников Starlink. Позже миллиардер заявил, что этого не хватит для обеспечения интернетом всей планеты, а недавно стало известно, что в планы Маска входит запуск еще 12 тысяч сателлитов.

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