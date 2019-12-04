Илон Маск извинился в суде за оскорбительный твит

Американский бизнесмен, инвестор, миллиардер Илон Маск во время судебного заседания извинился за оскорбительный твит в адрес британского дайвера, который принимал участие в спасении детей из пещеры в Таиланде в 2018 году.

Суд

Интересно: Чем вдохновлялись дизайнеры электрокара Tesla Cybertruck: неожиданное заявление Маска

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предстал перед судом Лос-Анджелеса по делу об оскорблении британского дайвера Вернона Ансуорта, который спасал из пещеры Таиланда детей в июне прошлого года, сообщает Mashable.

Во время заседания Маск отверг обвинения, отметив, что не имел в виду в буквальном смысле то, что написал в адрес Ансуорта в твиттере. По его словам, он лишь отметил, что Ансуорт был "психом".

Кроме того Маск в свое оправдание заявил, что первое оскобление было именно от британца, а в ЮАР, где он вырос, выражение pedo guy означает "жуткий старый".

В итоге, Илон Маск извинился перед Верноном Ансвортом, глядя тому в глаза.

Предыстория

Сообщение о котором идет речь, Маск сделал 15 июля 2018 года, комментируя интервью дайвера для CNN. В этом интервью Ансуорт утверждал, что Маск использовал ситуацию, которая произошла с детьми в Таиланде, для пиара, и он может "засунуть свою субмарину куда подальше".

В ответ на критику американский бизнесмен написал в Twitter, что не видел дайвера на месте операции, с которой, по его словам, прекрасно справились тайские военные.

Он потребовал от Ансуорта показать видео, где тот участвует в спасении детей, а затем назвал дайвера педофилом.

Что известно о спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде?2 июля 2018 года в Таиланде в пещере нашли живыми 12 подростков

Что известно о спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде?

2 июля 2018 года в Таиланде в пещере нашли живыми 12 подростков, которые вместе со своим футбольным тренером скрылись в пещерном комплексе. Их искали 9 дней. Пещеру затопило водой, поэтому детей не могли вытащить на поверхность. Тогда инженеры компании Илона Маска SpaceX и Boring Co вылетели в Таиланд, чтобы помочь в спасении детей. Сообщалось, что для этого SpaceX строит субмарину из частей ракеты Falcon 9.



Спасательная операция в Таиланде началась утром 8 июля. В дальний район пещеры, где находились дети с тренером, отправилась команда из 13 водолазов. 10 июля в Таиланде спасли из пещеры последнго 12-го ребенка и тренера. Они просидели в пещере 17 дней.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно