Илон Маск: я не доживу до колонизации Марса

Известный предприниматель впервые реалистично оценил свои шансы дожить до начала колонизации Марса. "Пока не доживаю", - отметил Маск. Изменить ситуацию, по его словам, может увеличение скорости технологического прогресса. А еще миллиардер отчетливо видит колонию как абсолютно автономную систему, которая должна быть готовой жить и развиваться без контактов с Землей.

Город на Марсе "необходимо будет выжить, даже если корабли снабжения перестанут прибывать с Земли по какой бы то ни было причине", заявил Илон Маск в интервью Ars Technica.

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Колонизация Марса

Чтобы колония стала самодостаточной, нельзя упускать никаких мелочей. Необходимо иметь все соствляющие. Маск сравнил этот проект с планировкой долгого плавания.

И вот у нас есть все, кроме витамина С. Что ж, прекрасно. Теперь мы заболели цингой и умрем – болезненной смертью, кстати. Будет паршиво. Вы будете медленно и мучительно умирать от недостатка витамина С. Так что нам нужно проверить, чтобы на Марсе нам хватило витамина С,

– сказал он.

По приблизительным оценкам Маска, для создания самодостаточной колонии потребуется минимум миллион тонн грузов.

На недавней конференции Satellite 2020 в Вашингтоне Маск выражал меньше оптимизма в отношении марсианской программы в целом. Он подчеркнул, что скорость прогресса в этом вопросе является критически важной, в противном случае Илон не застанет этого момента.

Такой прогноз прозвучал в ответ на просьбу поделиться своим видением с новым поколением исследователей космоса. Главное технологическое препятствие, стоящее на пути миссии на Марс – строительство многоразовой ракеты, достаточно мощной, чтобы обеспечить колонистов всем необходимым.

Межпланетный корабль Starship

В январе Маск писал, что цель его многоразовой транспортной системы Starship – запуск каждой ракеты трижды на день. Грузоподъемность каждого Starship – 100 тонн. Таким образом одна ракета сможет перемещать 300 тонн грузов в сутки. При этом речь идет про трансконтинентальные баллистические перелеты Starship, в том числе пассажирские.

Что нужно для начала колонизации

Ранее Маск говорил, что на строительство города на Марсе потребуется минимум 20 лет. И это при условии, что у SpaceX будут 1000 грузовых кораблей Starship. Вместе они смогут перевезти на Марс 100 тысяч тонн грузов. Чтобы доставить минимальный миллион тонн понадобится 10 рейсов всей флотилии.

Если учесть, что среднее время полета на Марс – 8 месяцев плюс столько же обратно, то только на перемещение необходимого миллиона тонн грузов для колонии уйдет примерно 15 лет. И это при наличии сразу всей флотилии.

В реальности же на строительство 1000 кораблей Starship уйдет тоже не меньше 20, а то и 30 лет. То есть суммарно вся операция по перемещению миллиона тонн грузов на Марс охватит от 35 до 50 лет (в зависимости от темпа строительства парка кораблей).

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