Илон Маск: Колледж нужен для развлечения, а не для получения знаний

Основатель Tesla и SpaceX уверен: все необходимые знания можно получить самостоятельно, в университет или колледж ходить для этого не требуется. Способные студенты в любом случае бросят учебу, чтобы основать собственный бизнес, как это сделали Гейтс и Джобс.

Об этом Маск заявил на конференции Satellite 2020, посвященной проблемам спутниковой связи, сообщает Business Insider.

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Значение высшего образования переоценено

Миллиардер отметил, что для получения знаний ходить в колледж или университет больше не нужно. По его словам, сегодня все необходимые знания доступны бесплатно, а обучение в колледже – это всего лишь "набор раздражающих домашних заданий".

Единственный плюс высшего образования – возможность общаться с людьми своего возраста до выхода на работу. Иными словами, колледжи и университеты нужны скорее для развлечения и социализации, чем для получения знаний.

Глава Tesla также заявил, что вступление в вузы не следует считать доказательством выдающихся способностей. В идеале молодому человеку следует бросить учебу и начать строить бизнес. Именно так поступили кумиры Маска – Билл Гейтс, Стив Джобс и Ларри Эллисон. Все они бросили колледж, чтобы основать собственные компании.

Высшее образование не поможет устроиться на работу в Tesla

Ранее Маск уже заявлял, что для работы в Tesla от претендентов не нужно высшее образование. Это условие он считает абсурдным, а дипломы престижных университетов – переоцененными.

Сам Илон Маск, впрочем, имеет престижную степень. Он два года учился в Университете Куинс в Канаде, а затем перевелся в Пенсильванский университет, где получил степень бакалавра в области физики и экономики. Однако аспирантуру в Стэнфордском университете он все-таки бросил – ради создания своей первой компании Zip2.

По мнению Маска главное качество сотрудника – это вовсе не диплом о высшем образовании, а способность к инновационной деятельности. Именно ее учитывают при подборе персонала в SpaceX и Tesla. Благодаря такому подходу обеим компаниям удается опережать конкурентов минимум на несколько лет.

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