Илон Маск объяснил, зачем в салоне Tesla Model 3 установлена камера

Еще несколько месяцев назад во время детального изучения Model 3, наиболее доступного электрокара в линейке Tesla, энтузиасты обнаружили в салоне автомобиля небольшую камеру видеонаблюдения. Ее предназначение оставалось нераскрытым, и в сети поползли слухи о слежке за покупателями. Наконец, ситуацию прокомментировал сам глава автопроизводителя.

Как оказалось, установка камеры в крепление зеркала заднего вида была обусловлена намерением компании развивать идею беспилотного такси на базе парка фирменных автомобилей с электродвигателем и системой автоматического вождения.

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Так для чего же в Tesla камера

Для контроля состояния салона и была предусмотрена камера, которая при таком сценарии использования транспортного средства выполняла бы антивандальную функцию.



Камера в салоне Tesla Model 3

Другими словами, в случае порчи интерьера Model 3, запись позволила бы подать на нарушителя в суд и взыскать компенсацию. Эту теорию уже подтвердил глава компании в своем твиттере.

Correct — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2020

Кроме того, по данным инсайдеров, Tesla изучает возможность внедрения и других функций, которые предусматривают использование камеры в салоне. Не так давно вендор получил патент на создание системы автоматического регулирования сидений пассажиров, которая, распознав лицо водителя, способна подстроить положение кресла под его преимущества в соответствии с сохраненными ранее значениями регулирования.

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