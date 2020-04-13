Илон Маск объяснил, зачем в салоне Tesla Model 3 установлена камера
Еще несколько месяцев назад во время детального изучения Model 3, наиболее доступного электрокара в линейке Tesla, энтузиасты обнаружили в салоне автомобиля небольшую камеру видеонаблюдения. Ее предназначение оставалось нераскрытым, и в сети поползли слухи о слежке за покупателями. Наконец, ситуацию прокомментировал сам глава автопроизводителя.
Как оказалось, установка камеры в крепление зеркала заднего вида была обусловлена намерением компании развивать идею беспилотного такси на базе парка фирменных автомобилей с электродвигателем и системой автоматического вождения.
К теме Маск: "Автопилот Tesla будет обладать сверхчеловеческими возможностями"
Так для чего же в Tesla камера
Для контроля состояния салона и была предусмотрена камера, которая при таком сценарии использования транспортного средства выполняла бы антивандальную функцию.
Камера в салоне Tesla Model 3
Другими словами, в случае порчи интерьера Model 3, запись позволила бы подать на нарушителя в суд и взыскать компенсацию. Эту теорию уже подтвердил глава компании в своем твиттере.
Кроме того, по данным инсайдеров, Tesla изучает возможность внедрения и других функций, которые предусматривают использование камеры в салоне. Не так давно вендор получил патент на создание системы автоматического регулирования сидений пассажиров, которая, распознав лицо водителя, способна подстроить положение кресла под его преимущества в соответствии с сохраненными ранее значениями регулирования.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Читайте также
-
Virgin Orbit провела финальные испытания перед первым запуском LauncherOneсегодня , 21:02
-
TikTok стал еще популярнее из-за коронавируса: приложение скачали более миллиарда разсегодня , 17:30
-
Google снизила цену Pixel 4 почти вдвое: в чем делосегодня , 15:01
-
Такого в Украине еще не было: на сайты КГГА осуществили серьезную DDоS-атакусегодня , 20:19
-
iOS 14 сможет запускать демо-версии приложений без их установкисегодня , 12:40
-
Ухань после коронавируса: Xiaomi официально открыла свой фирменный магазин в городесегодня , 15:41