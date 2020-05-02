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Илон Маск одним твитом обвалил акции Tesla и сообщил, что продает все свое имущество

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Илон Маск обвалил акции Tesla и сообщил, что продает все свое имущество
Маск выдал серию странных твитов / Коллаж 24 канала

Миллиардер Маск, известный своим экстравагантным поведением, 1 мая в твиттере сообщил, что решил распродать все свое имущество. А перед тем пожаловался читателям, что акции компании Tesla, которую он основал, слишком дороги.

В пятницу, 1 мая, Илон Маск в своем твиттере написал: "Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома". Однако, никак не пояснил свои слова.

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Миллиардер также признался, что его беременная девушка и певица Граймс (Клэр Элис Буше) зла на него – то ли просто так, то ли из-за решения продать имущество.

Журналисты The Wall Street Journal спросили у Маска, не шутит ли он случайно, и бизнесмен ответил: "Нет".

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Поскольку твиты Маска имеют "привычку" исчезать, публикуем скриншот

Несколько ранее Маск также в твиттере заявил, что считает стоимость акций его компании Tesla слишком высокой: "Стоимость акций Tesla слишком высокая, ИМХО".

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Твит Маска о слишком высоких ценах на акции Tesla / Скриншот

Действительно ли шутил Маск, или нет, но американский рынок на подобное отреагировал мгновенно: акции Tesla упали на 9,35% и опустились с более чем 780 до 708,77 доллара (впрочем, минимальное значение в течение дня было ниже – 683,04 доллара).

Заметим, что основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Маск (его состояние Bloomberg оценивает в примерно 40 миллиардов долларов) известен своими провокационными твитами.

Даже в этот же вечер он опубликовал еще несколько сообщений неоднозначного содержания – требовал вернуть людям свободу и совершенно непонятное "гнев, гнев против умирающих в свете сознания".

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Авто Tesla Бизнес Илон Маск Новости Техно IT-бизнес Техно
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