Илон Маск одним твитом обвалил акции Tesla и сообщил, что продает все свое имущество

Миллиардер Маск, известный своим экстравагантным поведением, 1 мая в твиттере сообщил, что решил распродать все свое имущество. А перед тем пожаловался читателям, что акции компании Tesla, которую он основал, слишком дороги.

В пятницу, 1 мая, Илон Маск в своем твиттере написал: " Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома ". Однако, никак не пояснил свои слова.

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Миллиардер также признался, что его беременная девушка и певица Граймс (Клэр Элис Буше) зла на него – то ли просто так, то ли из-за решения продать имущество.

Журналисты The Wall Street Journal спросили у Маска, не шутит ли он случайно, и бизнесмен ответил: "Нет".



Поскольку твиты Маска имеют "привычку" исчезать, публикуем скриншот

Несколько ранее Маск также в твиттере заявил, что считает стоимость акций его компании Tesla слишком высокой: "Стоимость акций Tesla слишком высокая, ИМХО ".



Твит Маска о слишком высоких ценах на акции Tesla / Скриншот

Действительно ли шутил Маск, или нет, но американский рынок на подобное отреагировал мгновенно : акции Tesla упали на 9,35% и опустились с более чем 780 до 708,77 доллара (впрочем, минимальное значение в течение дня было ниже – 683,04 доллара).

Заметим, что основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Маск (его состояние Bloomberg оценивает в примерно 40 миллиардов долларов ) известен своими провокационными твитами.

Даже в этот же вечер он опубликовал еще несколько сообщений неоднозначного содержания – требовал вернуть людям свободу и совершенно непонятное "гнев, гнев против умирающих в свете сознания".