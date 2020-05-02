Илон Маск одним твитом обвалил акции Tesla и сообщил, что продает все свое имущество
Миллиардер Маск, известный своим экстравагантным поведением, 1 мая в твиттере сообщил, что решил распродать все свое имущество. А перед тем пожаловался читателям, что акции компании Tesla, которую он основал, слишком дороги.
В пятницу, 1 мая, Илон Маск в своем твиттере написал: "Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома". Однако, никак не пояснил свои слова.
Читайте также Tesla проведет "День батарей" в конце мая: представят революционные разработки
Миллиардер также признался, что его беременная девушка и певица Граймс (Клэр Элис Буше) зла на него – то ли просто так, то ли из-за решения продать имущество.
Журналисты The Wall Street Journal спросили у Маска, не шутит ли он случайно, и бизнесмен ответил: "Нет".
Поскольку твиты Маска имеют "привычку" исчезать, публикуем скриншот
Несколько ранее Маск также в твиттере заявил, что считает стоимость акций его компании Tesla слишком высокой: "Стоимость акций Tesla слишком высокая, ИМХО".
Твит Маска о слишком высоких ценах на акции Tesla / Скриншот
Действительно ли шутил Маск, или нет, но американский рынок на подобное отреагировал мгновенно: акции Tesla упали на 9,35% и опустились с более чем 780 до 708,77 доллара (впрочем, минимальное значение в течение дня было ниже – 683,04 доллара).
Заметим, что основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Маск (его состояние Bloomberg оценивает в примерно 40 миллиардов долларов) известен своими провокационными твитами.
Даже в этот же вечер он опубликовал еще несколько сообщений неоднозначного содержания – требовал вернуть людям свободу и совершенно непонятное "гнев, гнев против умирающих в свете сознания".
Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.