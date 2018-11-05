Илон Маск опубликовал видео подземного тоннеля под Лос-Анджелесом
Бизнесмен Илон Маск продемонстрировал видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом, задуманного им, как альтернатива наземному транспорту и метро.
Об этом изобретатель и бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter.
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Преодолел весь тоннель Boring Co. (компания, созданная маска для строительства тоннеля – 24 Канал) под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго,
– написал Маск.
Ранее Маск сообщал, что открытие туннеля запланировано на 10 декабря 2018 года.
Что такое The Boring Company?Илон Маск создал компанию в декабре 2016 года. В январе 2017 компания приобрела бурь и начала строить тоннель в рамках проекта по созданию сети, цель которой в перспективе охватить весь Лос-Анджелес. В июне 2018 году компания закончила прокладку и строительство участка протяженностью более 4,3 километра. Приоритет в использовании после введении в действие туннеля, по словам Маска, будет предоставлено пешеходам и велосипедистам. При этом после завершения льготного периода стоимость проезда в системе будет ниже цены автобусного билета.