Илон Маск опубликовал видео подземного тоннеля под Лос-Анджелесом

Бизнесмен Илон Маск продемонстрировал видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом, задуманного им, как альтернатива наземному транспорту и метро.

Об этом изобретатель и бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter.

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Преодолел весь тоннель Boring Co. (компания, созданная маска для строительства тоннеля – 24 Канал) под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго,

– написал Маск.

Ранее Маск сообщал, что открытие туннеля запланировано на 10 декабря 2018 года.

Walked full length of Boring Co tunnel under LA tonight. Disturbingly long. On track for opening party Dec 10. Will be very one-dimensional. — Elon Musk (@elonmusk) 3 листопада 2018 р.

Что такое The Boring Company?Илон Маск создал компанию в декабре 2016 года. В январе 2017 компания приобрела бурь и начала строить тоннель в рамках проекта по созданию сети, цель которой в перспективе охватить весь Лос-Анджелес. В июне 2018 году компания закончила прокладку и строительство участка протяженностью более 4,3 километра. Приоритет в использовании после введении в действие туннеля, по словам Маска, будет предоставлено пешеходам и велосипедистам. При этом после завершения льготного периода стоимость проезда в системе будет ниже цены автобусного билета.