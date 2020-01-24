Илон Маск планирует запустить игру "Ведьмак" на электрокарах Tesla

Руководителю компании Tesla Маск очень понравился сериал "Ведьмак" от Netflix. Похоже, вскоре владельцы электрокаров компании смогут не только смотреть сериал на центральном дисплее, но и получат возможность сыграть в культовый проект CD Projekt.

Заметим, что в сентябрьском обновлении программного обеспечения автомобили Tesla получили поддержку Netflix.

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Вероятность появления The Witcher в авто Tesla

Совершенно очевидно, что глава Tesla рассматривает идею портирования знаменитой серии игр польской студии CD Projekt RED, а именно заключительной части трилогии на автомобили Tesla. Илон Маск даже запостил соответствующее голосование у себя на странице в Twitter.

Want to play The Witcher game on your Tesla? (you can already watch the show on Tesla Netflix theater) — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2020

Хотите сыграть в игру "Ведьмак" в своих Tesla? (Одноименное шоу вы уже можете посмотреть в мини-театре Tesla Netflix.)

Да, (заплатить чеканной монетой).

Нет, у меня чума.

С учетом того, что недавно игра "Ведьмак 3: Дикая Охота" вышла на консоли Nintendo Switch, которая построена на SoC NVIDIA Tegra X1 с ARM-совместимым 64-разрядным CPU, с этим не должно быть особых сложностей. Автомобильный процессор NVIDIA Drive PX 2 в ARM-архитектуре, который используется в автомобилях Tesla более ранних годов выпуска, куда продуктивнее Tegra X1, не говоря уже о новой SoC Full Self-Driving (FSD) собственной разработки Tesla.

Кроме того, ранее Tesla уже добавляла игры в свои автомобили.

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К сожалению, пока все это лишь догадки, но если Маск отдаст соответствующее распоряжение, то вряд ли придется долго ждать выхода третьего "Ведьмака" на бортовом PC Tesla. Само собой, если это окажется возможным.

Реакция разработчиков игры и пользователей соцсети

К слову, авторы "Ведьмака" довольно интересно ответили американскому инженеру под его опросом.

What could possibly go wrong? pic.twitter.com/BlUW2btNM1 — The Witcher (@witchergame) January 22, 2020

Что же касается реакции пользователей Twitter, то некоторые в очередной раз признали неофициальное лидерство Илона в борьбе за титул "Лучший гендир в глазах любителей кеков".

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