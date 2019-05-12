Гендиректор компании SpaceX Илон Маск предстанет перед судом 22 октября за оскорбление в интернете британского дайвера Вернона Ансворта. Этот дайвер участвовал в освобождении детей из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году.

Маска будут судить за твит о дайвере, в котором он назвал Ансворта "педофилом", сообщает DW со ссылкой на решение суда в Лос-Анджелесе.

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Это сообщение Маск сделал 15 июля 2018 года, комментируя интервью дайвера для CNN. В этом интервью Ансворт отклонил попытки Маска присоединиться к операции по спасению подростков и назвал действия американского предпринимателя пиар-ходом. На тот момент у Маска было 22,5 миллиона подписчиков в Twitter.

Ансворт также заявил, что лодка Маска, которую тот хотел отправить в пещеру, чтобы спасти детей, не поможет спасательной операции.

Дайвер назвал обвинения в педофилии в свой адрес незаконными и неприемлемыми. Он требует от Маска более 75 тысяч долларов компенсации. Ансворт также хочет, чтобы Маску официально запретили в будущем делать заявления, которые содержат "ложные и позорящие обвинения".

Маск пытался убедить суд отклонить иск, однако тот назначил дату слушаний.

Что известно о спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде?2 июля 2018 года в Таиланде в пещере нашли живыми 12 подростков, которые вместе со своим футбольным тренером исчезли в пещерном комплексе. Их искали 9 дней. Пещеру затопило водой, поэтому детей не могли извлечь на поверхность. Тогда инженеры компаний Илона Маска SpaceX и Boring Co вылетели в Таиланд, чтобы помочь в спасении детей. Сообщалось, что для этого SpaceX строит субмарину из частей ракеты Falcon 9.



Спасательная операция в Таиланде началась утром 8 июля. В дальний район пещеры, где находились дети с тренером, отправилась команда из 13 водолазов. 10 июля в Таиланде спасли из пещеры последнего 12-го ребенка и тренера. Они просидели в пещере 17 дней.

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