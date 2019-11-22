Илон Маск представил футуристический пикап Tesla Cybertruck: характеристики и цена

Компания Tesla официально представила свой первый пикап с электродвигателем, который получил название Cybertruck. Новинка выполнена в стилистике культового фильма "бегущий по лезвию" и получила немало критики за такой дизайн.

Во время презентации глава Tesla Илон Маск продемонстрировал надежность стального корпуса новинки и объявил технические характеристики, а также дату начала продаж и цену всех ее модификаций, сообщает The Verge.

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Основные фишки Tesla Cybertruck

Кроме футуристического дизайна, одной из ключевых фишек электрокара стала конструкция высокой прочности – в ходе презентации глава команды дизайнеров Tesla Франц фон Хольцхаузен продемонстрировал надежность автомобиля, несколько раз ударив по двери кувалдой.

"Бронированным" глава компании назвал и стекло пикапа, но во время показательного броска стального шара проверку на прочность они не прошли. Илон Маск, который присутствовал на презентации, отметил, что компания "починит это позже".



Бронированное стекло не прошло проверку на прочность во время презентации

В подтверждение своих ранних заявлений о возможностях автомобиля глава компании продемонстрировал, как Cybertruck выиграл соревнования по перетягиванию каната у Ford F150 и обошел базовую версию Porsche 911 в заезде на короткой дистанции.

Технические характеристики Tesla Cybertruck

Технические характеристики "киберпанковского" пикапа будут разными для каждой из трех анонсированных моделей.

Базовая модель с тяговым усилием 3400 килограмм будет оснащаться одним двигателем и задним приводом, получит запас хода до 400 километров на одном заряде, и возможность разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды.

Пикап с двумя двигателями, полным приводом, запасом хода в 480 километров и тяговым усилием около 4500 килограмм сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды.

Полноприводная версия с тремя двигателями, "дальнобойностью" около 800 километров и тяговым усилием 6350 килограмм будет набирать "сотню" на спидометре всего за 2,9 секунды.

Презентация электрического пикапа Tesla Cybertruck – смотрите видео

Дизайн Tesla Cybertruck

Салон электрокара, выполненный в минималистическом дизайне и оснащенный сенсорной панелью приборов, способен вместить шесть человек, включая водителя.

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Корпус Cybertruck выполнен из твердой стали холодного проката марки 30X. Объем багажника составляет около 2800 литров (до 1580 килограммов груза). Заметим, довольно необычный дизайн новинки вызвал бурную реакию публики. Пользователи Twitter даже назвали его уродливым. Сам Илон Маск ранее в интервью Recode говорил, что его киберпанк-пикап создавался под влиянием фильма "Бегущий по лезвию", и что ему неважно, захотят ли люди его купить.

Дата выхода и цена Tesla Cybertruck

О намерениях выпустить новинку Илон Маск периодически сообщал в Twitter с 2012 года. По его словам, пикап – его любимый проект из всех, над которыми работает Tesla. Вскоре после презентации компания приступит к финальной стадии производства всех модификаций электромобиля.

Производство Tesla Cybertuck начнется в 2021 году – первыми на рынке появятся базовая и двухмоторная модификации пикапа по цене 39 900 долларов и 49 900 долларов соответственно. Наиболее "заряженная" версия электрокара сойдет с конвейера в 2022 году и обойдется покупателям в 69 900 долларов.

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