Илон Маск представил новый электрокар Tesla Model Y

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Tesla Model Y презентовали официально - цена, фото
Илон Маск представил новый электрокар Tesla Model Y / Getty Images

Компания Tesla представила новый электромобиль Model Y, который стал пятым детищем производителя. Ключевые особенности внедорожника с электродвигателем – большой запас хода, значительная динамика и широкий выбор модификаций.

Цены и модификации. Как сообщает 4PDA, компактный кроссовер построен на той же платформе, что и представленный ранее седан Model 3. Во время презентации компания представила "дальнобойную" версию электромобиля с запасом хода до 300 миль (482 километра) стоимостью 47 000 долларов.

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Tesla также анонсировала выпуск полноприводной версии с двумя двигателями по 51 000 долларов и "заряженную" модификацию с увеличенной максимальной скоростью, которая обойдется покупателям в 60 000 долларов.

Tesla Model Y
Электрокар Tesla Model Y представили официально

Разгон. В зависимости от версии, разгон до 60 миль в час (96,56 км/ч) займет у Tesla Model Y от 3,5 до 5,9 секунды, максимальная скорость составит от 193 до 241 км/ч.

Он имеет функциональность внедорожника, но будет ездить как спортивный автомобиль. Это будет самый безопасный внедорожник среднего размера,
– заявил Маск.

Дата выхода. Старт продаж новинок намечен на осень 2020 года. Анонс базовой версии состоится позже – вероятно, весной 2021 года.


Илон Маск

Базовая версия. Ожидаемая цена "стандартной" Tesla Model Y с запасом хода 230 миль (370 километров) – 39 000 долларов.

Tesla Model Y
Основные модели и характеристики Tesla Model Y

Представители компании также отметили, что за дополнительные 3 000 долларов любую из версий электромобиля можно будет укомплектовать дополнительными сиденьями до максимально возможных семи.

Презентация электромобиля Tesla Model Y – смотрите видео

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Теги: Авто Техно Tesla Цены Илон Маск Новости Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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