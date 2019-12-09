Илон Маск сбил дорожный ограничитель во время поездки на новом Cybertruck: видео инцидента

Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск привлек внимание, появившись на новом Cybertruck в Малибу вечером в субботу. Однако кроме грандиозного появления Маск попал еще и в небольшое ДТП, дерзко переехав дорожный ограничитель на выезде из ресторана.

Необычную машину заметили посетители ресторана Nobu, куда Маск приехал вместе с исполнительницей Граймс и главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном, сообщает Gizmodo.

Не пропустите: Фото дня: Илон Маск проехался на Cybertruck по улицам Лос-Анджелеса

Маск сбил ограничитель

Один из очевидцев зафиксировал на видео момент, когда Маск за рулем нового пикапа сбил дорожный ограничитель и спокойно поехал дальше по улице. Это произошло именно во время выезда миллиардера и изобретателя из ресторана.

Момент наезда на ограничитель:

Пользователи в твиттере шутят о том, что не до конца понятно кто вел пикап – Маск или автопилот.

Фото

Очевидцы также сделали достаточно фотографий нового Cybertruck, который несколько изменил внешний вид.



Cybertruck​ изменил внешний вид с момента презентации пикапа



Маск проехался новым Cybertruck по улицам Малибу

Что известно о Cybertruck

Этот новый электропикап Tesla представила 22 ноября. Одной из главных фишек новинки (кроме необычного дизайна) стала сверхпрочная конструкция корпуса. Чтобы доказать надежность, один из дизайнеров Tesla Франц фон Хольцхаузен несколько раз ударил кувалдой по дверце.

Цена

Tesla Cybertuck поступит в массовое производство в 2021 году. Базовая модификация будет стоить 39 900 долларов, двухмоторная – 49 900 долларов. При этом топовая версия электрокара появится только в 2022 году и обойдется покупателям в 69 900 долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно