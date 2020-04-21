Илон Маск: серийный Cybertruck станет меньше и сможет "немного плавать"

Глава компании Tesla Илон Маск раскрыл изменения, ожидающие серийную версию пикапа Cybertruck по сравнению с прототипом, представленным в прошлом году. Машина сохранит свою отличную аэродинамику, но начнет влезать в среднестатистический американский гараж. Кроме того, Маск анонсировал плавучесть киберпикапа.

В своем твиттере глава компании ответил на вопрос, каким будет самое значительное изменение прототипа. На самом деле Маск назвал целых три изменения: размер уменьшится на 3%, центральная линия станет более горизонтальной, высота нижней части окна снизится.

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Ранее Маск уже обещал сделать Cybertruck несколько меньше, потому что, как выяснилось, машина не вмещается в стандартный американский гараж.

Вероятно, мы могли бы уменьшить ширину на 2,5 см, а длину на 15 с лишним см, не потеряв в эффективности и эстетике,

– заявил он тогда.

Киберлодка

О еще одной новой функции электропикапа пользователи Twitter узнали вчера. На вопрос охотника и рыболова, можно будет пересекать на Cybertruck реки, Маск ответил довольно неожиданно: "Да. И даже немного проплыть".



Киберпикап Tesla будет легко преодолевать неглубокие потоки / скриншот

О подобном глава Tesla говорил еще в 2016 году о Model S: компания этого, мол, не рекомендует, но вы можете некоторое время использовать электромобиль как лодку. Плыть он будет благодаря вращению колес.

Экономия энергии

Также Маск подтвердил, что у пикапа будет такой же тепловой насос, как у новинки этого года, Model Y. Он позволит снизить потребление электроэнергии, а это положительно отразится на запасе хода машины.

Дизайн первого пикапа Tesla шокировал своими рублеными формами, которые одни восторженно называли смелыми и грубыми, а другие – ужасными, как компьютерная графика 90-х. Тем не менее, компания получила более полумиллиона заказов.

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