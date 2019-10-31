Илон Маск сменил имя в Twitter: что случилось

7 Читати новину українською
Маск стал Treelon
Маск стал Treelon / Скріншот

Американский миллиардер Маск изменил свой ник на официальной странице в Twitter. Сейчас его можно найти по имени Treelon. Таким образом миллионер решил приобщиться экокампании Teamtrees.

Кроме этого, Маск перевел на счет организации миллион долларов. Интересно, еще среди первой десятки крупнейших спонсоров акции можно увидеть пользователя, который перевел 50 001 долларов и подписал свой ник Ukraine.

Интересно: Украинский стартап по переработке пластика Greenbin.app получил 45 тысяч евро инвестиций

Что известно об акции Teamtrees? Главная цель этой кампании – посадить 20 миллионов деревьев. Акцию начал американский You Tube-блогер Mr. Beast после того, как набрал 20 миллионов подписчиков.

Ілон Маск змінив ім’я у Twitter
Новый никнейм Маска

Поэтому он решил это отметить, запустив благородную кампанию. Он запустил сбор 20 миллионов долларов для того, чтобы посадить на них такое же количество деревьев. Деревья планируют высадить до начала 2020 года, то есть за чуть более чем два месяца. К акции уже присоединились многие другие топ-блогеры.

Teamtrees
Среди доноров – пользователь Ukraine

Сейчас кампания собрала более 8 миллионов долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России к G7
сегодня
289
Теги: Twitter Экология Новости Техно Техно Илон Маск Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как экономить электроэнергию: 11 правил техники
30 октября 22:03 Как экономить электроэнергию: 11 правил техники
Яніна Ткачук 3868
Vivo Nex 3 с уникальным дисплеем можно заказать в Украине: цена
30 октября 20:03 Vivo Nex 3 с уникальным дисплеем можно заказать в Украине: цена
2906
7 полезных сервисов в Viber
30 октября 09:07 7 полезных сервисов в Viber
2228
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
30 октября 08:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 4663
Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
29 октября 20:04 Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
Ірина Полицька 1145
Новости
Больше новостей
Залиште відгук