Илон Маск сменил имя в Twitter: что случилось

Американский миллиардер Маск изменил свой ник на официальной странице в Twitter. Сейчас его можно найти по имени Treelon. Таким образом миллионер решил приобщиться экокампании Teamtrees.

Кроме этого, Маск перевел на счет организации миллион долларов. Интересно, еще среди первой десятки крупнейших спонсоров акции можно увидеть пользователя, который перевел 50 001 долларов и подписал свой ник Ukraine.

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Что известно об акции Teamtrees? Главная цель этой кампании – посадить 20 миллионов деревьев. Акцию начал американский You Tube-блогер Mr. Beast после того, как набрал 20 миллионов подписчиков.



Новый никнейм Маска

Поэтому он решил это отметить, запустив благородную кампанию. Он запустил сбор 20 миллионов долларов для того, чтобы посадить на них такое же количество деревьев. Деревья планируют высадить до начала 2020 года, то есть за чуть более чем два месяца. К акции уже присоединились многие другие топ-блогеры.



Среди доноров – пользователь Ukraine

Сейчас кампания собрала более 8 миллионов долларов.

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