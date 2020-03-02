Илон Маск: SpaceX и Tesla опережают конкурентов минимум на три года благодаря работникам

Своим технологическим лидерством обе компании обязаны, как пояснил Маск, качественному подбору кадров. При приеме на работу предпочтение отдается тем, кто обладает исключительными способностями или опытом в инновациях. Кроме того в компаниях создана структура, стимулирующая инновационную деятельность сотрудников.

По словам Маска, не предлагать улучшения нельзя – это ключевой фактор риска быстро потерять работу. Результат – скорость внедрений и количество инноваций в компаниях настолько высока, что конкуренты не успевают.

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SpaceX – одна из самых требовательных к подбору персонала компаний в мире. Во время дискуссии на симпозиуме Ассоциации Военно-воздушных сил США Илон Маск рассказал, какими именно критериями руководствуются в SpaceX, рассматривая кандидатуры претендентов.

Ключ к успеху компаний Маска – ставка на инновации

По словам Маска, во время собеседований кандидатов просят доказать свои исключительные способности, в первую очередь это касается направления инноваций. Так компания надеется отобрать людей, которые действительно будут создавать новые технологии.

Неясно, как именно претенденты должны подтверждать свою компетенцию в сфере инноваций, отмечает TechCrunch. Возможно, в SpaceX внимательно изучают резюме или дают какие-то задания во время самого интервью.



От сотрудников компаний Маска требуют стремления к инновациям

Судьба тех, кто уже работает в SpaceX, также зависит от их склонности к созданию новых технологий. Внутри компании действует структура, стимулирующая инновационную деятельность сотрудников. Однако цена ошибки очень высока – вплоть до увольнения. При этом работники, которые совсем не пытаются высказывать и реализовывать новые идеи, теряют свои должности еще быстрее.

Если верить философии Маска, именно ставка на инновации имеет решающее значение для успеха его компании. Предприниматель отметил, что быстрое развитие технологий позволяет компаниям SpaceX и Tesla не бояться кражи интеллектуальной собственности, поскольку они опережают конкурентов по всем ключевым направлениям минимум на три года. Именно поэтому компании Маска никак не защищают свои патенты.

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