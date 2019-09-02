Илон Маск сравнил интеллект человека с шимпанзе

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Илон Маск
Илон Маск / Getty Images

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту известный изобретатель Илон Маск пообщался с основателем и генеральным директором Alibaba Group Джеком Ма. Они обсудили ряд важных вопросов, однако Маск запомнился также своим сравнением человека с обезьяной.

По словам Илона Маска, большинство людей не понимает, что такое искусственный интеллект и какими возможностями он обладает, сообщает Business Insider.

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"Я думаю, что в целом люди недооценивают способности искусственного интеллекта – они думают, это что-то вроде разумного человека. Но это нечто гораздо больше. Искусственный интеллект будет гораздо умнее, чем самый умный человек", – сказал Илон Маск во время беседы с Джеком Ма.


Джек Ма и Илон Маск

Глава Tesla и SpaceX заявил, что разница между искусственным интеллектом и человеком столь же велика, как между человеком и шимпанзе.

Может ли шимпанзе действительно понимать людей? Не совсем. Для них мы кажемся странными инопланетянами. Они в основном просто заботятся о других шимпанзе,
– отметил Маск.

Миллиардер выразил свое опасение по поводу превосходства ИИ над человеком. Несмотря на это, он все же надеется, что искусственный интеллект принесет миру только пользу.

В своем выступлении Маск также напомнил о мозговом импланте Neuralink, отметив, что если люди не могут победить ИИ, то им стоит объединиться с ним.

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Теги: Техно Новости Техно Илон Маск Искусственный интеллект
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