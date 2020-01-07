Илон Маск станцевал на открытии нового завода Tesla в Шанхае: видео

Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск станцевал 7 января на презентации электромобилей на новом заводе Tesla в Шанхае.

Во время презентации внедорожников Model-Y Маск сначала начал пританцовывать на сцене. А когда по предложению ведущей для изобретателя включили музыку, ободренный возгласами публики Маск снял пиджак и отбросил в сторону.

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Бизнесмен опубликовал видео своего танца в твиттере с пометкой NSFW (Not safe for work), то есть – "не безопасно для работы".

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

Смотрите видео танца Илона Маска:

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