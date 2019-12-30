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Илон Маск: Starship совершит первый полет через 2-3 месяца

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Starship / medium

Компания SpaceX намерена провести первый полноценный тестовый полет корабля Starship уже через 2-3 месяца. Несмотря на недавние проблемы во время нагрузочных испытаний инженеры SpaceX планируют запустить Starship быстрее.

Как доказательство того, что работа над ракетой продолжается в круглосуточном режиме, Маск показал короткое видео. На нем видно, как сотрудники SpaceX собирают в открытом ангаре купольный обтекатель, все это происходит на рассвете.

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В ответ на вопрос одного из читателей, Маск сообщил, что надеется провести тестовый полет Starship через 2-3 месяца.

29 сентября, когда глава SpaceX провел большую презентацию проекта Starship, он заявил, что корабль совершит первый орбитальный полет в течение пол года. С тех пор он воздерживался от любых деталей о сроках проведения полноценных испытаний.

Проблемы Starship

Месяц назад первый прототип корабля сильно пострадал в результате взрыва, который произошел во время проверки готовности до максимального заполнения топливных баков для метана и кислорода криогенной жидкостью. Маск, кстати, тогда сильно удивился, поскольку никто не ожидал, что испытание систем давления может привести к таким последствиям.

Срок готовности к старту через 2 или даже 3 месяца сейчас выглядит крайне оптимистично, хоть и вписывается в первоначальный план Маска, озвученный в сентябре. До первого орбитального полета нужно провести еще ряд тестов, а они сильно сместились из-за аварии в конце ноября.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Илон Маск Космос SpaceX
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