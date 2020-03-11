Илон Маск: Связь спутников Starlink можно будет использовать для соревнований геймеров

В широкополосной спутниковой связи Starlink, которую строит SpaceX, время ожидания сигнала будет не более 20 мс. Это позволит использовать ее для проведения турниров по киберспорту, а скорость передачи данных будет настолько высокой, чтобы пользователь о ней вообще не задумывался.

Об этом Маск заявил на конференции Satellite 2020 При этом он пообещал телекоммуникационным компаниям, Starlink не станет для них угрозой, пишет Ars Technica.

К теме: Илон Маск: я не доживу до колонизации Марса

Это будет очень хороший сервис, потому что задержка сигнала будет очень низкой. Наша цель – задержка менее 20 мс, так что можно играть в видеоигры, требующие быстрой реакции на турнирном уровне,

– рассказал Маск.

Когда компания впервые заговорила о своих планах по строительству созвездия спутников Starlink в 2016 году, тогда говорилось о 2535 мс. Но с 2019 Маск стал обещать задержку менее 20 мс, рано или поздно снизится еще больше – до 10 мс.

Проект Starlink

Важно помнить, что Starlink – решение далеко не для всех. По словам Маска, в сельских регионах у компании появится много клиентов плюс некоторые в крупных городах. Но не всем жителям мегаполисов подойдет спутниковый интернет. По оценкам Маска, Starlink обслуживать 3-4% труднодоступных клиентов и людей, у которых сейчас нет связи или он очень плохая.

"Я хочу прояснить, что Starlink не будет большой угрозой для телекоммуникационных компаний. Я подчеркиваю – это не так. На самом деле, он поможет им, потому что Starlink будет обслуживать самых труднодоступных клиентов, к которым компаниям трудно добраться и наземными линиями связи, и сотовыми вышками", – прояснил миллиардер.

Что такое Starlink?

Это проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х – по всему миру. SpaceX оценивает затраты на проект примерно в пределах 10 миллиардов долларов. Вместе с тем, благодаря Starlink Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.

К вопросу прибыли и цены

Развертывание сети Starlink обойдется в миллиарды долларов. Вряд ли был смысл создавать сеть из тысяч спутников ради 3-4% потенциальных клиентов, к которым по разным причинам не дотянулись обычные каналы связи. Маск, и это очевидно, строит сеть, которая сможет обеспечить массовый сервис. Только тогда расходы отобьются. Озвученные технические характеристики Starlink также свидетельствуют о том, что сервис будет прямым конкурентом наземных телекомоператоров.

Маск пообещал также, что наземная аппаратура для приема спутникового сигнала будет крайне проста. Терминал надо будет только направить в небо и включить, никаких сложных манипуляций. О цене он не сказал, но в прошлом говорил, что миллионы американцев платят по 80 долларов в месяц за "плохой сервис". Возможно, Starlink обойдется им дешевле или примерно в те же деньги.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно