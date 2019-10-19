Илон Маск вышел в прямой эфир на российском бизнес-форуме: видеодоказательство

Основатель Space X Илон Маск присоединился к общению с участниками бизнес-форума в российском Краснодаре с помощью видеосвязи. Сделал он это по приглашению на мероприятие на рекламном щите, который висел прямо напротив его офиса.

Запись выступления Маска на форуме "дело за малым" опубликовало на YouTube издание "ЮГА.ру".

К теме: Фото дня: в Калифорнии установили билборд "Kak tebe takoe, Elon Musk?"

Как Маска приглашали на мероприятие? Известного на весь мир основателя Space X пригласили принять участие в форуме, установив перед штаб квартирой компании билборд с надписью: "Kak tebe takoe, Elon Musk" и QR кодом, который вел на страницу с приглашением посетить мероприятие.



Приглашение Маска на запад на билборде

У него спросили, как он узнал о приглашении посетить форум. Маск ответил: "было кое-что возле здания SpaceX, что навело на такое мнение" и добавил, что он просто не мог не заметить билборд. Однако, переводчица выложила слова Маска на русском языке так: "что-то из космоса, наверное, направило".

Смотрите видео: как Илон Маск присоединился к форуму по видеосвязи

В ходе выступления на форуме по видеосвязи Маск отметил, что в России много талантливых людей и добавил, что российские технологии имеют разработки, достойные внимания.

Интересно, что днями ранее Илон Маск отреагировал на этот билборд. Он ответил на русском языке: "Язык хорошо подвешен".

Что такое мем "Как тебе такое Илон Маск"?

Это популярный мем в России и Украине. Таким высказыванием комментируют абсурдные "изобретения", вроде чехла на пульт от телевизора. Его часто пишут в соцсетях и тегают Маска. Несколько раз Маск отвечал, что думает об этих "разработках".

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно