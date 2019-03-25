Илон Маск забавно отреагировал на релиз игры Sekiro: Shadows Die Twice

47 Читати новину українською
Илон Маск
Илон Маск / Inverse

Среди знаменитостей немало геймеров и, как оказалось, известный миллиардер и инженер Илон Маск не стал исключением. Известный изобретатель и основатель компании SpaceX знает о новом творении From Software – Sekiro: Shadows Die Twice и даже успел пошутить над новой игрой у себя в Twitter.

Илон Маск прокомментировал забавное изображение в Twitter, на котором девушка останавливает своей пятой точкой удар меча.

Читайте также: "Как тебе такое?": Илон Маск нашел применение популярному в Украине мему

По словам создателя Tesla, это отличная техника для победы над боссами в Sekiro: Shadows Die Twice.

Как победить в битве с боссом в Sekiro,
– написал глава SpaceX и Tesla в комментарии к изображению.


Скриншот сообщения Twitter

Сообщение Илона Маска не прошло мимо разработчиков игры, которые от имени официального аккаунта Sekiro: Shadows Die Twice написали, что никогда не задумывались об этом.


Ответ разработчиков в Twitter

Что известно о новой игре? Sekiro: Shadows Die Twice вышла 22 марта для PlayStation 4, Xbox One и PC. Новая игра от авторов Dark Souls и Bloodborne пришлась по вкусу как журналистам, так и обычным геймерам. Но совсем гладким релиз назвать не получается.

Трейлер игры Sekiro: Shadows Die Twice – смотрите видео

Например, эксперты Digital Foundry остались недовольны технической составляющей хардкорного экшена. Кроме того, игру сломали за день до официального релиза.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня
2509
Теги: Техно Новости Техно Игры Илон Маск
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
24 марта 22:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
307
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
24 марта 18:03 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
Марія Бондар 224
Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
23 марта 22:09 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
Олег Тичинський 532
Что и сколько украинцы покупают в интернете: интересная статистика
21 марта 13:06 Что и сколько украинцы покупают в интернете: интересная статистика
183
Сколько новые Apple iPad mini и iPad Air стоят в Украине: цены
19 марта 21:12 Сколько новые Apple iPad mini и iPad Air стоят в Украине: цены
205
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук