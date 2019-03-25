Илон Маск забавно отреагировал на релиз игры Sekiro: Shadows Die Twice

Среди знаменитостей немало геймеров и, как оказалось, известный миллиардер и инженер Илон Маск не стал исключением. Известный изобретатель и основатель компании SpaceX знает о новом творении From Software – Sekiro: Shadows Die Twice и даже успел пошутить над новой игрой у себя в Twitter.

Илон Маск прокомментировал забавное изображение в Twitter, на котором девушка останавливает своей пятой точкой удар меча.

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По словам создателя Tesla, это отличная техника для победы над боссами в Sekiro: Shadows Die Twice.

Как победить в битве с боссом в Sekiro,

– написал глава SpaceX и Tesla в комментарии к изображению.



Скриншот сообщения Twitter

Сообщение Илона Маска не прошло мимо разработчиков игры, которые от имени официального аккаунта Sekiro: Shadows Die Twice написали, что никогда не задумывались об этом.



Ответ разработчиков в Twitter

Что известно о новой игре? Sekiro: Shadows Die Twice вышла 22 марта для PlayStation 4, Xbox One и PC. Новая игра от авторов Dark Souls и Bloodborne пришлась по вкусу как журналистам, так и обычным геймерам. Но совсем гладким релиз назвать не получается.

Трейлер игры Sekiro: Shadows Die Twice – смотрите видео

Например, эксперты Digital Foundry остались недовольны технической составляющей хардкорного экшена. Кроме того, игру сломали за день до официального релиза.

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