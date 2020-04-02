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Илон Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom

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Илон Маск / Getty Images

Такое решение миллиардер принял из-за проблем с безопасностью сервиса для видеозвонков Zoom. Приложение не гарантирует безопасность от постороннего подключения, а это серьезно угрожает конфиденциальности секретной информации, важной для национальной безопасности США.

О том, что Zoom запрещается к использованию, Илон Маск предупредил в почтовой рассылке, адресованной сотрудникам SpaceX 28 марта, рассказывает BI.

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Мы понимаем, что многие из вас пользуется этим инструментом для проведения конференций и подготовки рабочих встреч. Будьте добры, пользуйтесь отныне электронной почтой, сервисом смс-сообщений или телефонами как альтернативными средствами связи,
– написал Маск в письме.

Отмечается также, что руководство NASA прибегло к аналогичным мерам и запретило своим сотрудникам пользоваться Zoom. Отделение Федерального бюро расследований США в Бостоне (штат Массачусетс) в понедельник рекомендовало пользователям воздержаться от проведения видеоконференций с помощью этого приложения. ФБР аргументировало свое предупреждение двумя случаями постороннего подключения к видеозанятиям в школах.

В чем проблема Zoom

Дело в том, что в Zoom не предусмотрено сквозное шифрование данных. Именно это обстоятельство позволяет как минимум разработчику наблюдать за частными видеоконференциями.

К слову, накануне житель города Сакраменто, штат Калифорния, Роберт Каллен подал в суд на сервис Zoom за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам.

В заявлении истца, поданном в понедельник в федеральный суд Сан-Хосе, утверждается, что при установке или открытии ящика сервис без ведома пользователя передает информацию о нем третьей стороне, например, компании Facebook.

Что такое Zoom?Это сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. Организовать встречу может любой пользователь, создавший учетную запись. Бесплатная версия программы позволяет проводить видеоконференции продолжительностью 40 минут, однако на период пандемии сервис убрал это ограничение.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно SpaceX Илон Маск IT-бизнес
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