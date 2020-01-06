 Илон Маск очень удачно "закрыл" год: появились информация о состоянии миллиардера

В первые дни нового года стоимость акций Tesla выросла до исторического максимума – 448 долларов за акцию, подорожав на 250% с середины года. Это означает, что личное состояние Маска впервые, по оценке Forbes, превысило 27 миллиардов долларов. Tesla дорожает на фоне крайне удачного завершения 2019 года и отличных перспектив на 2020 год.

Наступивший год обещает стать прорывным для всех проектов неугомонного Маска: анонсированы запуск первой очереди спутниковой сети Starlink, запуск на орбиту корабля Starship, начало пилотируемых полетов корабля Crew Dragon, переход на батареи собственного производства для Tesla и первые эксперименты по имплантации нейроинтерфейса Neuralink.

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Итоги Tesla

Утром 3 января компания Tesla в официальном релизе сообщила, что выполнила план поставок на 2019 год – она ​​доставила покупателям 367 500 автомобилей, что немного выше официального плана в 360 тысяч автомобилей. Только в 4-м квартале компания поставила 92 550 электромобилей Model 3 и 19 450 дорогих Model S и X, каждая из которых стоит около 100 тысяч долларов.

На следующей неделе начнутся поставки китайским покупателям первых Model 3, производимых на новом Gigafactory в Шанхае. Завод был заложен меньше чем год назад, но это не помешало Маску добиться производства первой тысячи автомобилей на новом сборочном производстве еще до конца года.

Сейчас уже можно сказать, что 2019 год стал переломным для Маска и его единственного публичного бизнеса – компании Tesla. При этом начинался он с советов отойти в сторону: регулярные авралы и ручное управление – совсем не то, что делает современный автобизнес прибыльным.

Акции Tesla выросли до исторического максимума – 448 долларов за акцию, подорожав на 250% с середины года.

К середине года Tesla подешевела почти вдвое: акции начали год выше отметки в 300 долларов, а до 3 июня упали до 178,87 доллара за штуку. В тот момент компания сжигала деньги рекордными темпами, Маск разбирался с логистическим адом и назвал своих врагов, а авторитетная деловая газета Wall Street Journal рассказала о пяти фатальных ошибках, которые вот-вот разорят если не самого миллиардера, то компанию Tesla – точно.

На этом фоне обещания Маска, что после внедрения автопилота и системы роботакси автомобили Tesla подорожают в пять раз, а сама компания – в 10, казались несмешной шуткой.

Поэтому на второй план отошли локальные успехи других компаний Маска: сложный и успешный запуск Falcon Heavy, испытания пилотируемой капсулы Crew Dragon, которые проводили в SpaceX, а также помпезный анонс нейроинтерфейса для человека будущего – Neuralink.

Марсианский корабль и всемирной интернет

Космический бизнес Маска должен финансировать себя самостоятельно – даже когда речь идет о корабле для освоения Марса. Starship – самая большая и самая мощная ракета на Земле. Точнее, станет такой, ведь пока строят только ее прототип, и то с переменным успехом. По словам Маска, настоящий Starship совершит первый полет через два-три месяца.

Но прежде чем отправиться на Марс, Starship займется грузоперевозками между различными точками на Земле. По расчетам SpaceX, запуск корабля будет стоить всего 2 миллионов долларов. А на борт он будет принимать до 150 тонн грузов или 1 тысячу пассажиров. Если Илону действительно удастся сделать запуск ракет таким же надежным и рутинным мероприятием, как полет на самолете, авиакомпаниям придется отдать значительную часть рынка.

Однако гораздо более быстрым способом заработать деньги для Маска и SpaceX должен стать проект созвездия коммуникационных спутников Starlink. Последняя версия документов на согласовании в Международном союзе электросвязи. Предполагается запуск более 40 тысяч спутников для обеспечения быстрого спутникового интернета на территории всей Земли. Пока на орбиту выведены две кассеты по 60 спутников в каждой.

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"Прокачка" мозга

Пока скептики опасаются, что мозговой интерфейс Neuralink превратит людей в роботов, Маск настаивает, что это главный шанс человечества на конкуренцию с умными машинами будущего и лечения заболеваний мозга.

После летнего анонса Neuralink казался лишь новым способом коммуникации. Но позже Маск объяснил: лечение болезней мозга и восстановление после инсульта – первая глава истории нейроинтерфейса.

В 2020 году должны начаться испытания Neuralink на людях. Илон считает их неизбежными: только человек может рассказать, что он чувствует, и только так исследователи смогут разобраться в роли конкретных нейронов.

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