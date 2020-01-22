Индия отправит в космос человекоподобного робота-женщину

Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые показала прототип робота, которого планируют отправить в космос в рамках амбициозной национальной программы Gaganyaan. Запуск испытательной беспилотной миссии с роботом Vyom Mitra на борту Индия планирует провести в декабре 2020 года.

Имя человекоподобного робота Vyom Mitra символизирует "космос" (viom) и "божество" (mitra). По словам самого робота, она способна имитировать деятельность космонавтов, вести беседу и отвечать на вопросы, сообщает Times of India.

Интересно: NASA: дома на Марсе можно вырастить из грибов

Что известно про индийского робота

Как пояснил ученый ISRO Сэм Дайал, Виом Митра считается наполовину гуманоидом, поскольку у нее нет ног, она может наклоняться только в сторону и вперед.

Робот будет проводить эксперименты и поддерживать связь с командным центром,

– добавил представитель индийского космического агентства.

First half humanoid that will be a part of @isro Gaganyaan unmanned mission. Humanoid will take off into space this December 2020 pic.twitter.com/BLHFNZNv3S — Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) January 22, 2020

Когда произойдет запуск

Работа-женщину планируют отправить в космос до конца 2020 года. Этот запуск ознаменует первый беспилотный полет индийского космического корабля Gaganyaan в рамках одноименной программы.

Второй беспилотный запуск с Виом Митра на борту запланирован на июнь 2021, а непосредственно индийские космонавты могут отправиться на орбиту уже к началу 2022 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно