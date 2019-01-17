Индия создаст ракету по прототипу SpaceX

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Индия создаст ракету с двумя многократными степенями
Индия создаст ракету с двумя многократными степенями / cs4.pikabu.ru

Компания миллиардера Илона Маска (Elon Musk) получила признание благодаря многочисленным успешным запускам многоразовых ракет-носителей. Именно поэтому индийские разработчики стремятся создать похожую ракету, повторяя разработку коллег из SpaceX.

Индийская организация космических исследований (ISRO) решила развить эту идею, создав первую ракету, которая имеет две многократные степени. Согласно публикации ресурса Times of India, ISRO собирается провести расширенные испытания этой технологии в июне и июле 2019 года.

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Модель польоту ракети індійських розробників
Модель полета ракеты индийских разработчиков

Для сохранения первой ступени ракеты ISRO планирует повторять методику SpaceX и производить ее посадку на площадку, находящуюся в океане. Для повторного использования второй степени индийское космическое агентство протестует в этом году усовершенствованную версию многократной ракеты-носителя (RLV), которая впервые успешно прошла испытания в 2016 году.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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