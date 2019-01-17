Индия создаст ракету по прототипу SpaceX

Компания миллиардера Илона Маска (Elon Musk) получила признание благодаря многочисленным успешным запускам многоразовых ракет-носителей. Именно поэтому индийские разработчики стремятся создать похожую ракету, повторяя разработку коллег из SpaceX.

Индийская организация космических исследований (ISRO) решила развить эту идею, создав первую ракету, которая имеет две многократные степени. Согласно публикации ресурса Times of India, ISRO собирается провести расширенные испытания этой технологии в июне и июле 2019 года.

Читайте также: Рискованная миссия: SpaceX через месяц запустит корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9



Модель полета ракеты индийских разработчиков

Для сохранения первой ступени ракеты ISRO планирует повторять методику SpaceX и производить ее посадку на площадку, находящуюся в океане. Для повторного использования второй степени индийское космическое агентство протестует в этом году усовершенствованную версию многократной ракеты-носителя (RLV), которая впервые успешно прошла испытания в 2016 году.

Читайте также: SpaceX успешно вывела на орбиту военный спутник США