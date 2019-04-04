Индия уничтожила спутник в космосе: чем это грозит человечеству

Индия провела испытания противоспутникового оружия на основе баллистической ракеты и смогла сбить свой собственный аппарат, который уже давно не работает. Однако такие действия в космосе могут привести к непоправимым последствиям.

Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал, что ракета успешно поразила цель на высоте около 300 километров, что очень порадовало индийских генералов. Но у всех других это шоу вызвало возмущение.

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При взрыве части ракеты и спутника разлетелись в разные стороны. Теперь там, где летал один большой аппарат, кружат 400 опасных обломков.

Они имеют размер спичечного коробка и имеют кинетическую энергию как в танкового снаряда. Если такая штука попадет в другой спутник или в ракету, то последствия будут как от выстрела танковой пушки. Отследить их всех – невозможно, поскольку их слишком много.

Какая угроза существует для человечества?

У любого из этих обломков есть все шансы попасть в МКС, уничтожив станцию ​​за одну секунду вместе с ее жителями.

Что такое МКС?

Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

В фильме "Гравитация" хорошо показано, какой ужас может ожидать человечество.

Смотрите трейлер к фильму "Гравитация":

Индийцы доказали себе и миру, что могут сбивать спутники. Но из-за их бессмысленных и безответственных действий самих спутников скоро может и не быть. Обломки от одного спутника ударят по другому, тот разлетится на куски, которые затронут третий и четвертый, и так далее – начнется цепная реакция.

Из-за таких маневров мы можем сами себе закрыть выход в небо, если превратим его в смертельно опасную свалку обломков старых спутников.

Я думаю, надо срочно запрещать если не само противоспутниковое оружие, то хотя бы его испытания. Ну и следует уже думать над тем, как чистить космос.

Компания Analytical Graphics смоделировала эту ситуацию на видео

Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 3 апреля 2019 года​:

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