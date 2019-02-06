Информация о новых девайсах от Apple засветилась в коде iOS 12.2

Компания Apple выпустила еще одну тестовую сборку операционной системы iOS 12.2. Это обновление доступно только авторизованным разработчикам. Интересно, что в коде новой версии обнаружили 5 новых продуктов Apple.

Как пишет pingvin.pro, iOS 12.2 обещает увеличить функциональность системы и исправить мелкие проблемы.

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Вместе с тем новая версия прошивки содержит намеки как минимум на пять новых девайсов и сервисов:

iPad 7-го поколения; iPad Mini 5-го поколения; iPod Touch 7-го поколения; AirPods 2-го поколения; Сервис Apple News Magazines.

Интересно, что вокруг iPod Touch 7 сейчас появляется много слухов. Недавно Техно 24 писал, что новый iPod может стать портативной игровой консолью.

Возможно, один из девайсов компания представит на весенней презентации.

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