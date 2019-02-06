Информация о новых девайсах от Apple засветилась в коде iOS 12.2

13 Читати новину українською
Новые девайсы от Apple засветились в коде iOS 12.2
Новые девайсы от Apple засветились в коде iOS 12.2 / 1366x768.net

Компания Apple выпустила еще одну тестовую сборку операционной системы iOS 12.2. Это обновление доступно только авторизованным разработчикам. Интересно, что в коде новой версии обнаружили 5 новых продуктов Apple.

Как пишет pingvin.pro, iOS 12.2 обещает увеличить функциональность системы и исправить мелкие проблемы.

Читайте также: Apple снизит цены на iPhone

Вместе с тем новая версия прошивки содержит намеки как минимум на пять новых девайсов и сервисов:

  1. iPad 7-го поколения;
  2. iPad Mini 5-го поколения;
  3. iPod Touch 7-го поколения;
  4. AirPods 2-го поколения;
  5. Сервис Apple News Magazines.

Интересно, что вокруг iPod Touch 7 сейчас появляется много слухов. Недавно Техно 24 писал, что новый iPod может стать портативной игровой консолью.

Возможно, один из девайсов компания представит на весенней презентации.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Лучшие поздравления с Днем ангела Оксаны в прозе и стихах
сегодня
826
Теги: Техно Apple Гаджеты
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
4 февраля 18:16 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 210
Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
3 февраля 20:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1833
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
2 февраля 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
847
Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
1 февраля 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
Марія Ягодка 118
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 659
Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
28 января 20:02 Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
612
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук