Информация о процессоре Samsung Galaxy Fold появилась в сети

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Процессор получил Samsung Galaxy Fold
Процессор получил Samsung Galaxy Fold / Скриншот из видео

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили в прошлом месяце, однако до сих пор многие характеристики новинки были неизвестны. В частности, во время презентации южнокорейский производитель не сообщил, какой процессор установят в новое устройство.

Как сообщает Wccftech, информация относительно процессора появилась в базе данных популярного бенчмарка Geekbench вместе с результатами тестирования производительности.

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Какой процессор получил Galaxy Fold? Geekbench определил, что в Samsung Galaxy Fold установлен 8-ядерный процессор от Qualcomm. При этом сама компания Samsung говорила об использовании 7-нанометровой платформы. Под это описание подходит только один чип – Snapdragon 855. Также тест подтвердил уже известную нам информацию о 12 ГБ оперативной памяти.

Samsung Galaxy Fold
Результаты тестов Samsung Galaxy Fold

В одноядерном тесте Galaxy Fold набрал 3418 баллов, а в многоядерном 9703 балла. Такие показатели несколько ниже, чем у других смартфонов на базе Snapdragon 855, что может быть связано с запуском бенчмарка на предпродажном образце.

Дата выхода и цена. Выход Galaxy Fold запланирован на 26 апреля. Цена первого гибкого смартфона компании составляет 1 980 долларов (около 54 000 гривен).

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Теги: Samsung Новости Техно Техно Смартфоны Цены
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