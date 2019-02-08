Информация о смартфоне Xiaomi Mi Max 4 просочилась в интернет

До презентации нового смартфона Xiaomi Mi Max 4 осталось несколько месяцев, а детали о характеристиках новинки начали появляться уже сейчас. Так, сейчас стало известно, что его представят до конца июня.

Как пишет igeekphone, Xiaomi Mi Max 4 будет стоить 250 долларов (7 тысяч гривен). В диагонали дисплей будет иметь 7,2 дюймов и будет покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Также сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран. Разрешение основной камеры – 48 Мп.

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Сердцем смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 720. Также, по слухам, он получит мощную батарею емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Смартфон будет работать под управлением новой прошивки MIUI 11, основанной на базе Android 9.0 Pie.

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