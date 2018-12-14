Информация о смартфоне Xiaomi Mi Max 4 просочилась в сеть

57 Читати новину українською
Xiaomi Mi Max 4: характеристики
Xiaomi Mi Max 4: характеристики / xiaomi.ua

По самым свежим данным, новый смартфон от Xiaomi – Mi Max 4 должны представить в мае следующего года. При этом уже сейчас в сети появились некоторые характеристики и даже цена будущей новинки.

Об этом сообщает igeekphone.

Так, согласно новым утечкам, Xiaomi Mi Max 4 получит дисплей с диагональю 7 дюймов. Он будет иметь тонкие рамки без выреза вверху экрана. Тыльную панель будет покрывать стекло. Там будет размещен и сканер отпечатков пальцев.

Читайте также: Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24

Xiaomi Mi Max 4 будет работать на новом процессоре Snapdragon 720 в паре с 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Также известно, что телефон получит двойную основную камеру с разрешением 12 и 12 Мп. Разрешение тоже 12 Мп.

Интересно, что смартфон станет одним из немногих продуктов компании, который будет иметь модуль NFC для осуществления бесконтактных платежей.

По предварительным данным, Xiaomi Mi Max 4 будет стоить 290 долларов (8 100 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
11 декабря 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
235
OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
11 декабря 17:02 OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
365
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
10 декабря 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 516
Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
10 декабря 17:07 Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
1268
Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
10 декабря 12:51 Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
568
Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 декабря 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
465
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук