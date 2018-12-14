Информация о смартфоне Xiaomi Mi Max 4 просочилась в сеть

По самым свежим данным, новый смартфон от Xiaomi – Mi Max 4 должны представить в мае следующего года. При этом уже сейчас в сети появились некоторые характеристики и даже цена будущей новинки.

Об этом сообщает igeekphone.

Так, согласно новым утечкам, Xiaomi Mi Max 4 получит дисплей с диагональю 7 дюймов. Он будет иметь тонкие рамки без выреза вверху экрана. Тыльную панель будет покрывать стекло. Там будет размещен и сканер отпечатков пальцев.

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Xiaomi Mi Max 4 будет работать на новом процессоре Snapdragon 720 в паре с 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Также известно, что телефон получит двойную основную камеру с разрешением 12 и 12 Мп. Разрешение тоже 12 Мп.

Интересно, что смартфон станет одним из немногих продуктов компании, который будет иметь модуль NFC для осуществления бесконтактных платежей.

По предварительным данным, Xiaomi Mi Max 4 будет стоить 290 долларов (8 100 гривен).

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