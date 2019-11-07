Инновации это просто: 3 примера из истории

История богата примерами рождения инноваций внутри корпорации, и у них есть огромный потенциал для поиска, развития и внедрения инноваций. Поэтому смелее привлекайте к этому процессу ваших сотрудников, как это уже делают известные компании по всему миру. 3 простых примера приводим ниже.

Опыт USDA Forest Service

Собираем идеи для улучшения бизнес-процессов

Как сказано в материале center42.tech, американская компания USDA Forest Service решила, что хочет максимально использовать интеллектуальный потенциал каждого сотрудника. Несмотря на то, что организация финансируется бюджетом США, у компании есть ряд коммерческих услуг и сервисов (в 2018 году USDA заработала более 65 миллионов долларов только на рекреационных услугах).

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За 4 года компания в рамках специальной программы собрала от сотрудников более 12 000 идей, которые помогли упростить работу организации, повысить эффективность и принести дополнительный рост доходов.

Так, например, оказалось, что простая идея изменения подхода к обработке клиентских заказов вдруг начала экономить для компании 500 тысяч долларов в год, а общая ежегодная экономия от улучшения бизнес-процессов в рамках программы сбора идей превысила 3 миллиона долларов. Эти кейсы даже легли в основу книги Implementing Innovation: Fostering Enduring Change in Environmental and Natural Resource Governance от Toddi Steelman.

Американская служба лесов – интересная организация. Она прошла большой путь трансформации за последние 30 лет (включая активное расширение коммерческой деятельности) и даже основала свою грантовую программу на поиск инновационных идей в сфере сохранения лесов и предотвращения их от пожаров (что очень актуально в последние годы).

Опыт Cemex

Сотрудники тоже способны предложить инновации

Проводите форумы и хакатоны среди ваших сотрудников, ведь они помогают даже производителям цемента – таким как Cemex.

В середине 90-х годов в Мексике был глубокий финансовый кризис и продажи постоянно падали. Борьба за клиента стала основой выживания. На одном из мозговых штурмов среди сотрудников была придумана идея быстрой доставки цемента по типу доставки пиццы, которую реализовали благодаря изменению работы диспетчерской службы. Заказ можно было получить в течении 20 минут.

В рамках изменения процессов количество заказов, которые доставляли вовремя, выросло с 40% до 98%. Расходы сократились, а прибыль значительно выросла. Новый клиентский опыт побил все рекорды. А система была внедрена на всех предприятиях компании Cemex в мире.

Кейс Cemex разбирают теперь во многих бизнес-школах мира. Ведь им удалось каким-то невероятным образом добавить эмоциональный фактор в процесс покупки цемента и занять доминирование во многих новых нишах на рынке, о которых до них никто не догадывался. Больше интересных деталей можно найти по ссылке.

Собирать идеи важно, но, чтобы идеи принесли пользу – важен подход руководства к инновациям.

Руководители часто заявляют, что им нужно больше, больше инноваций, что компания ищет новые идеи, но именно они часто не слушают тех, кто приходит к ним с этими идеями, тем более если никто на рынке так не делает.

Опыт Gillette

Даже лидерам нужно помнить об инновациях и будущем

Новаторы предлагают совершенно неожиданным образом использовать имеющиеся ресурсы, наработанные навыки и возможности. Привлекайте близких партнеров, проверенных вендоров, поставщиков и экспертов рынка для разработки и оценки ваших идей.

Ведь инновации нельзя оценивать по уже существующим в вашей компании методах оценки. Даже если вы уверены, что у вас достаточно опыта в этом.

Gillette многие воспринимают как пример для подражания, а их компанию разобрали на сотни кейсов по всему миру (здесь, кстати, один из интересных кейсов в теме битвы за рынок лезвий для бритв).

Но, не смотря на то, что уже в конце 1990-х годов в компании выпускали и зубные щетки (Oral B), и электрические бытовые приборы (Braun), и батарейки (Duracell), Gillette не стала первой компанией, которая выпустила первую массовую электрическую зубную щетку. Теперь этот продукт активно растет по всему миру, но лидерами сегмента, к сожалению, являются не они.

Для потенциальных новинок нужны знания или технологии из других отраслей – привлекайте специалистов из дизайн-мышления, находите стартапы и технологические компании, которые помогут вам с экспертизой, знаниями и свежим "другим" взглядом на проблемы и вызовы вашей отрасли и компании.

Подумайте над своей инновационной стратегией, развивайте вашу команду и инвестируйте в нее: когда сотрудники начинают свободнее мыслить, лучше воспринимать изменения, в компании всегда появляется больше шансов создать выдающиеся инновации.

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Расширяйте поиски новых идей для вашей компании, ведь мир не стоит на месте и уже есть большое количество доступных инструментов для запуска корпоративных инноваций.

Автор: Артем Сокол,

Business Development Manager в Center42 Innovation Agency