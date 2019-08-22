Инновации от Укрзализныци: в поездах установят розетки с USB-портами

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На вокзалах установят розетки с USB-портами
На вокзалах установят розетки с USB-портами / 24 канал

Укрзализныця планирует оборудовать поезда и вокзалы украинских городов розетками с USB-портами. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Также в Укрзализныце напомнили, что на вокзалах и в поездах пользователи могут заряжать свои гаджеты абсолютно бесплатно – это правило существует еще с 2017 года.

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Если же за эту услугу будут просить деньги, в в УЗ просят сообщать в контактный центр.

"Заряжать свои гаджеты на вокзалах и в поездах вы можете абсолютно бесплатно. Если у вас будут требовать за это средства, обязательно сообщите в наш контактный центр: 0 800 503 111", – говорят в УЗ.

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Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Укрзализниця
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