Инновационное лунное жилье испытают в суровых условиях Гренландии

Космические агентства разных стран планируют в ближайшее десятилетие основать базу на Луне и даже начать эксплуатировать спутник. Между тем ученые до сих пор не знают, как люди справятся с физическими и психологическими нагрузками, долго находясь в сложных условиях вдали от Земли. Инженеры из Дании построили специальную конструкцию, чтобы проверить это на практике.

Жилой модуль можно назвать революционным. Он создан по принципу японского оригами и умеет складываться, уменьшая внешний и внутренний объемы. Это позволит сэкономить место в капсуле космического корабля и избавить колонистов от необходимости ручной сборки своего лунного жилья, рассказывает BA.

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Особенности модульного жилья

Разработчики модуля рассказывают, что он должен быть прочным, чтобы выдерживать попадания метеоритов и теплым, чтобы противостоять ветрам и холоду. Одной из проблем стал выбор оптимальной формы. Модуль планируют оснастить циркадной системой, которая будет менять освещение в течение дня, сигнализируя колонистам, что пришло время сна. Питание будет поддерживаться за счет выращивания водорослей. Управлять системой поручат системе на базе искусственного интеллекта, которая получит полный контроль над работоспособностью модуля. Запасные детали можно будет напечатать на месте с помощью 3D-принтера.

Фото модульного жилья

Испытания лунного жилья будет проходить в отдаленном районе Гренландии. Исследователи намерены прожить в нем три месяца. Отправление экспедиции запланировано на июнь текущего года.

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