Инновационный бум: уникальные идеи украинцев, которые покорили мир

Украинцы активно покоряют мир своими уникальными идеями. Пока же наши разработчики на первом месте по количеству патентов во всем мире.

Международные компании ведут настоящую борьбу, чтобы стать инвесторами, и вложить свою часть средств, ведь тысячи людей по всему миру уже через год становятся в очередь, чтобы первыми приобрести украинскую разработку.

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Теперь компьютерные игры – не только развлечение, но и лечение. С помощью специального контроллера игра превращается в настоящий сеанс физической реабилитации после инсульта или травм рук.

Кому-то наш контроллер заменил компьютерную "мышку", потому что не было возможности её использовать. Кому-то мы помогли быстрее выздоровить, – отметила соучредитель Raccoon.Recovery Светлана Малёваная.

Такой контроллер это только часть разработки.



Raccoon.Recovery

Самое главное – программное обеспечение, анализирует данные и с помощью искусственного интеллекта помогает формировать и корректировать курс реабилитации.

Врач или пациент могут посмотреть в своем интерфейсе, на диаграмме, как менялись углы – таким образом может просмотреть динамику восстановления руки,

– сказал главный операционный директор Raccoon.Recovery Алексей Радовиченко.

Физический терапевт Ярополк Пшик, уже успел протестировать этот контроллер. Говорит, это в первую очередь идеальное изобретение для реабилитации детей.

В игре ты должен так строить процесс восстановления, чтобы ребенок был заинтересован, чтобы это имело хороший эффект. Этот контроллер позволит нам делать это качественно, потому что он будет играть в игру,

– заявил физический терапевт Ярополк Пшик.

Деньги на свою идею компания получила от украинских частных инвесторов и европейской программы "Горизонт 2020", а сейчас ищет финансирование для выхода на рынок. Уже запущены несколько пилотных проектов в Украине и ЕС, а в следующем году продукт получит патент и будет сертифицирован в Германии.

Не меньше внимания за рубежом привлек и анимированный рюкзак. Создали его молодые украинские разработчики. За считанные дни на всемирно известном сайте Kickstarter они собрали почти на 500% больше от запланированной суммы.



Рюкзак Pix

Рюкзак не боится ударов и воды. Анимацию, можно выбрать как из приложения, так и создать собственную. К тому же на нем можно и поиграть. Уникальной разработкой уже заинтересовались в Штатах.

Много шума в этом году вызвал и американский гигант Snap, который приобрел украинский стартап Teleport Future Technologies за 8 миллионов долларов.



Как работает Teleport

Это приложение, с помощью которого можно покрасить волосы в разные цвета. А три года назад тот же Snap приобрел одесский стартап Looksery. Программу для мобильных устройств, которая позволяет в реальном времени изменять свое лицо. К тому же в этом году приложение начало определять "лицо" и вашего кота.

Чтобы стимулировать еще больше украинцев создавать уникальные идеи, государство запустило собственную программу поддержки.

Фонд развития инноваций предлагает 50 миллионов гривен распределить среди грантовых программ. Десять стартапов в международном масштабе – это очень серьезная сила,

– прокомментировал главный редактор платформы "Дом инноваций" Максим Писаревский.

За последние пять лет украинским стартапам удалось привлечь более 400 миллионов долларов инвестиций. Эксперты же прогнозируют, Украина может стать страной с инновационной экономикой.