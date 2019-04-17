Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке

Президент Dell Technologies в регионе ЕМЕА Ангус Хегарти впервые посетил Киев. Во время общения с журналистами он рассказал, почему компания Dell планирует развивать свой бизнес в Украине, во что они будут инвестировать и где скрываются интересные перспективы.

Компания Dell Technologies, больше известна украинцам производством ноутбуков и персональных компьютеров. Сейчас она активно вкладывает средства в развитие своего бизнеса в Украине. Причем – в очень разнообразных направлениях. О том, как компания будет развиваться в Украине и как она будет способствовать развитию украинского рынка во время встречи с журналистами рассказал президент Dell Technologies в регионе ЕМЕА (регион включает Европу, Ближний Восток и Африку) Ангус Хегарти:

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Ангус Хегарти об инвестициях в Украину и развитии диджитализации

В Украине в разных регионах есть компании с очень высоким уровнем диджитализации, которые очень заинтересованы во внедрении и использовании технологий в бизнесе. Но над общим развитием этого направления еще нужно много работать – есть много олдскульных бизнесов, которые игнорируют использование современных технологий. Но это – не только проблема Украины. Это – общемировой тренд, который хорошо заметен в разных странах. Мы видим такую ​​же ситуацию в Великобритании, Франции, Германии, Ирландии, Западной Европе, Польше, других странах региона. Это находит отражение в исследованиях: лишь 5-6% компаний занимают лидирующие позиции в сфере цифровых технологий. Но в Украине наши клиенты иногда используют просто поразительно инновационные подходы, которые сильно отличают их от того, что мы видим на других рынках.



Ангус Хегарти: лишь 5-6% компаний занимают лидирующие позиции в сфере цифровых технологий

Сейчас в Украине многие компании пытаются изменить свой подход к использованию технологий. Они отказываются от восприятия технологии как части бэк-офиса, которая "оттягивает" деньги от целевых проектов. Приходит понимание, что технология – это не инвестиции. Технологии – это элемент бизнес-стратегии. Такой подход гораздо более прогрессивный. Использование технологий позволяет разблокировать больше возможностей бизнеса и сотрудников. Но это создает новые вызовы для компании, так как придется, с одной стороны, обеспечивать стабильность работы (чтобы рабочие процессы не прерывались, чтобы та же электронная почта ходила без перебоев), а с другой – менять подход к работе бизнеса и превращаться.



Ангус Хегарти: технологии – это элемент бизнес-стратегии

Чтобы помочь трансформироваться плавно, без потерь, мы готовы предоставить широкий спектр технологий по трем направлениям:

1) Трансформация рабочих мест предусматривает обновление компьютерного парка, чтобы повысить эффективность сотрудников, чтобы обеспечить возможность работать мобильно (отдаленно) без ущерба для защиты данных и для производительности.



2) Инфраструктура дата-центра и его модернизация, то есть переход от устаревших систем к более гибкому набору программных решений, позволяющих диджитализироваться, применять и создавать цифровые сервисы.



3) Третье направление – это безопасность. Мы говорим с нашими заказчиками о том, как выстроить и обеспечить защиту через дата-центр, через облако, и как работать в мультиоблачной среде. Многие из них используют для приложений и решений различные облака: публичные, частные или общедоступные хостинги. Решение Dell помогают работать мультиоблачной среде.



Ангус Хегарти: решение Dell помогают работать мультиоблачной среде

Многие наши клиенты отметили, что проблема получения определенных профессиональных навыков является определенным вызовом в Украине. Есть очень мощная потребность в специалистах по анализу больших данных, людях, которые умеют работать в области данных, в сферах программирования и кибербезопасности, и тому подобное. А тех, кто такими навыками обладает, далеко не всегда удается привлечь в свой офис. Реальность заключается в том, что если ты используешь технологии для трансформации собственных рабочих мощностей, ты начинаешь привлекать таланты к своему бизнесу и можешь хранить эти таланты в своей компании.

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Мы планируем инвестировать в возможность привести на украинский рынок больше специализаций. За последние несколько лет мы инвестировали значительные средства в развитие наших партнеров. Мы продолжаем инвестировать в обучение, в сертификацию, выводя на рынок новые продукты, такие как гиперконвергентные инфраструктуры VX-Rail или платформа VMware Cloud Foundation (VCF), на базе которых можно создавать гибридные облачные среды (подобные решения особенно важны, учитывая то, как растет число компаний, использующих гибридное облако, по данным опроса State of Cloud, в 2018 году их было 58%, а годом ранее – 51%, – примечание Dell Technologies).



Ангус Хегарти: использование технологий привлекает таланты в ваш бизнес

Наша стратегия очень проста: собрать технологии, обновлять и развивать все, что связано с этими технологиями и сделать так, чтобы клиентам было легко использовать эти технологии в их бизнесе, создавать собственный продукт и продвигать его на рынке. Мы инвестируем и будем раскрывать все больше потенциала здесь, в Украине. Наши инвестиции в наш бизнес выросли более чем вдвое за последние 18 месяцев. Я уверен, это положительно сказывается не только на бизнесе, а и по всей области. В будущем наша стратегия инвестирования позволит нам продвигаться быстрее. Мы направим средства на повышение квалификации и специализацию здесь, в Украине, мы продолжим вкладывать в партнерскую сеть.



Я изучил истории других технологических компаний. Я вижу, что большое количество компаний закрывает свои офисы в Украине, они отступают или передают свое "присутствие" на аутсорсинг другим компаниям. Подчеркну, что это точно не про Dell Technologies. Мы хотим работать с нашими заказчиками, помогая им развивать их бизнес, мы будем поддерживать наших партнеров, чтобы они раскрывали и свой, и наш потенциал.



Ангус Хегарти: мы продолжим вкладывать в партнерскую сеть

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