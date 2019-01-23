Инновационный смартфон от LG: что представит компания на MWC 2019

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LG представит смартфон LG G8 ThinQ
LG представит смартфон LG G8 ThinQ / Фото из открытых источников

Компания LG опубликовала промо-ролик, который посвятили будущему мероприятию в рамках выставки MWC 2019. Отметим, сама выставка будет проходить в Барселоне с 25 февраля до 28 февраля, а корейский производитель проведет свое мероприятие "нулевого дня" – 24 февраля.

Об этом сообщает LG Electronics.

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В коротком видеоролике можно увидеть движения руки над листом бумаги, после которых на нем появляются фразы "Goodbye Touch" (прощай, осязание) и "MWC 2019 LG Premiere" (MWC 2019 LG премьера).

В своем блоге LG рассказала, что этот тизер позволяет предположить создание нового смартфона с революционным пользовательским интерфейсом, "которым можно управлять, не касаясь экрана".

Промо-ролик презентации LG на MWC 2019 – смотрите видео

Ожидается, что компания представит в Барселоне смартфон LG G8 ThinQ. Судя по видео, пользователь сможет управлять им, не касаясь дисплея. Следует отметить, что до этого о подобной новой функции у смартфонов LG не было никаких сообщений.

 

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Теги: Техно Смартфоны LG
Источник: Техно
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