Инсайдер обнародовал видео с гибким смартфоном от Xiaomi

Известный инсайдер Эван Бласс обнародовал видео, на котором, якобы, новый смартфон от Xiaomi с гибким экраном. Правда, он не назвал источник этой утечки.

Об этом пишет tehnot.com.

На видео изображен смартфон с гибким экраном под управлением фирменной прошивки Xiaomi MIUI 10.

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Девайс напоминает что-то среднее между смартфоном и планшетом. В процессе использования его сгибают дважды. В теории, получается смартфон с дисплеем на четырех гранях (и швом по центру спинки).

Вероятно это может быть специальная съемка для демонстрации в рамках выставки CES 2019. Возможно, ролик покажут на презентации новой модели смартфона под брендом Redmi.

Как известно, сейчас активно работают над разработкой гибкого смартфона Samsung и Huawei.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F — Evan Blass (@evleaks) 3 января 2019 г.

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