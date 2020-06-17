Начиная с 17 июня, пользователи Facebook и Instagram в США будут иметь возможность полностью отключить всю политическую рекламу в этой социальной сети.

Первые шаги в этом направлении, когда компания пыталась смягчить политическую рекламу, начались в прошлом году, напоминает techcrunch. Но новая функция даст пользователям больше контроля над тем, какие рекламные сообщения они видят.

Актуально Facebook ищут признаки иностранного вмешательства в протесты в США

Соответствующее заявление в Facebook сделали во вторник 16 июня. Компания заявила, что это решение было принято еще в январе, а теперь опция добавляется в социальную сеть, поскольку Facebook готовится к президентским выборам в 2020 году в США.

Где будет работать функция

Опция отключения политической рекламы уже стала доступной для некоторых пользователей в США. В ближайшие несколько дней начнется полномасштабное развертывание нового функционала – в дальнейшем функцией смогут пользоваться другие пользователи из США. Данное нововведение будет касаться и социальной сети Instagram.

Осенью 2020 года Facebook планирует сделать новую опцию доступной за пределами США "в странах, где проводятся рекламные кампании по социальным вопросам, выборам и политике".