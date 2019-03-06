Instagram-аккаунт Google поставил на аватар работу украинской пенсионерки

Новым авартаром официального Instagram-аккаунту Google стала работа украинской художницы из Кривого Рога, 65-летней Людмилы Киселевой. Женщина изобразила логотип Google в вышивке в стиле "французский узелок".

Сейчас это фото уже собрало более 68 000 лайков.

Историю логотипа рассказал зять автора, креативный директор агентства RAM360 Святослав Кобзенко, пишет ain.ua.

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По словам Святослава, Людмила Киселева более 20 лет работала на Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК), а после выхода на пенсию занялась вышивкой в стиле "французский узелок".

Женщина также вышила логотипы Adidas и Nike. Чтобы вышить логотип Google в этой технике, мастерице понадобилось около 2 дней.

Почему заинтересовался Google. Это арт-проект Google, кампания по сбору интересных воплощений логотипа Google. Лучшие идеи компания публикует в своем Instargam. Участником может стать каждый.

Нужно разместить пост у себя в Instagram, поставить хэштег #MySuperG и работу должен увидеть Google.

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