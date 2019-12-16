Instagram будет предупреждать пользователей о "потенциально оскорбительном" контенте

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Новый алгоритм Instagram будет предупреждать об оскорбительных публикациях / NeONBRAND

С сегодняшнего дня Instagram начнет предупреждать пользователей, когда те собираются опубликовать "потенциально оскорбительные" публикации. Речь идет о сообщениях под фото или видео, которые загружаются на основной канал.

Как это будет работать

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Специально настроенный инструмент на базе искусственного интеллекта будет оценивать сообщения пользователей перед публикацией, отмечают в блоге разработчиков Instagram. Если он найдет в заметке потенциально оскорбительное содержание, то предупредит об этом пользователя с помощью уведомления. После этого алгоритм будет поощрять отредактировать сообщение.

Стоит отметить, что даже в случае выявления потенциально оскорбительного содержания, инструмент все равно позволит опубликовать его в начальной форме.


Instagram уже реализовал похожий функционал с оскорбительными комментариями

Новая функция основывается на аналогичном алгоритме, который Instagram представил для комментариев еще в июле. Компания заявляет, что подталкивание людей к редактированию потенциально оскорбительных комментариев продемонстрировало перспективные результаты в борьбе компании против онлайн-буллинга.

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Теги: Техно Новости Техно Instagram Интернет
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