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Дождались: Direct будет доступен в веб-версии Instagram

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Direct будет доступен в веб-версии Instagram / Unsplash

В Instagram начали тестировать функцию Direct, которая будет доступна в десктопной версии соцсети. Заметим, ранее возможность переписки в Instagram была доступна лишь в мобильной версии приложения.

Что известно об обновлении

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Как пишет The Verge, сообщения Direct будут практически такими же, как в приложении. Их можно будет лайкать, а также чат будет поддерживать отправку фотографий.

С 14 января 2020 года "небольшой процент" пользователей по всему миру получил возможность обмениваться сообщениями в компьютерной версии Instagram.


Direct появится в десктопной версии Instagram

По словам представителей компании, сейчас нововведение находится в стадии тестирования. Больше информации о расширении эксперимента появится позже.

Когда появились сообщения о новой функции

О планах по веб-версии Direct пользователи узнали больше года назад. Тогда VentureBeat писали, что если личные сообщения появятся в веб-версии Instagram раньше других недостающих функций, это "в очередной раз подтвердит, что наиболее перспективной сферой для развития в Facebook считают обмен сообщениями".

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Интернет Соцсети Приложения Instagram
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