Instagram изменил ленту новостей: пользователи не в восторге

53 Читати новину українською
Instagram сменил ленту новостей
Instagram сменил ленту новостей

Социальная сеть Instagram запустила очередное обновление интерфейса – теперь пользователи по другому листают ленту. Ее надо прокручивать горизонтально, как в сторис.

У многих пользователей уже стал доступен новый интерфейс, но они от этого не в восторге.

Читайте также: Скандал вокруг Facebook: компания открыла доступ к личной переписки пользователей

За полчаса после обновления было столько негативных отзывов, что апдейт отозвали.

В соцсети сообщили, что новую ленту запустили случайно.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Instagram Интернет
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
27 декабря 17:14 Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
262
Самые громкие игровые анонсы 2019 года
27 декабря 14:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
Михайло Года 172
Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
26 декабря 21:01 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 461
Huawei Honor View 20: характеристики и цена смартфона с дыркой в экране
26 декабря 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики и цена смартфона с дыркой в экране
1019
Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
26 декабря 14:01 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
399
Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
24 декабря 16:03 Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
Ірина Полицька 1250
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук