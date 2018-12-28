Instagram изменил ленту новостей: пользователи не в восторге
Социальная сеть Instagram запустила очередное обновление интерфейса – теперь пользователи по другому листают ленту. Ее надо прокручивать горизонтально, как в сторис.
У многих пользователей уже стал доступен новый интерфейс, но они от этого не в восторге.
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За полчаса после обновления было столько негативных отзывов, что апдейт отозвали.
В соцсети сообщили, что новую ленту запустили случайно.
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Источник: Техно
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