Instagram может изменить название

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Instagram может изменить название
Instagram может изменить название / unsplash.com

Корпорация Facebook, в состав которой входит Instagram и WhatsApp, планирует объединить соцсети. Об этом заявили представители компании.

Как пишет nv.ua, руководство соцсети планирует вывести на первый план принадлежность Instagram и WhatsApp к Facebook.

В частности, в Facebook планируют переименовать Instagram и WhatsApp таким образом, чтобы пользователям было сразу понятно, кому принадлежат эти сервисы.

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Как изменится название? Представители Facebook подтвердили эти слухи и добавили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook". Одной из версий нового названия может стать "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Что известно об объединении Facebook, Instagram и WhatsApp​
Когда компания Facebook приобрела Instagram и WhatsApp, то ее основатель Марк Цукерберг обещал, что не будет вмешиваться в работу дочерних предприятий. Однако, влияние стало заметным практически сразу. В 2018 году из-за разногласий с руководством свои должности покинули основатели Instagram и WhatsApp.

Позже Цукерберг сообщил, что мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram объединят с Facebook Messenger. Поэтому изменение названия и дальнейшая интеграция приложений в Facebook – дело времени.

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Теги: Новости Техно Техно Facebook Интернет Instagram
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