Instagram скрыл хэштег #море: публикации могут быть опасными для вашего здоровья

Разработчики Instagram ограничили просмотр фото и видео с хештегом #море. Теперь, если вписать в поиск "море", вам покажут информационное окно "Мы можем вам помочь?".

Соцсеть выводит сообщение о том, что "публикации со словами или тегами, которые вы ищете, часто поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти".

Важно Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция

Что происходит когда пользователь ищет #море

Instagram предлагает получить помощь: поговорить с другом, связаться с психологической службой, или прочитать рекомендации.

Впрочем, увидеть контент по хештегу таки можно, нажав на кнопку "Показать публикации". Обычно Instagram скрывает таким образом хэштеги, действительно связаные с насилием. Почему социальная сеть промаркировала таким образом безвредный тег, неясно.

Как выяснилось, это не первый случай блокировки хэштега #море: такое уже случалось как минимум в августе 2019 года. Хэштег #sea при этом доступен без ограничений.

Почему блокируют хэштеги

Служба поддержки Instagram объясняет, что теги, которые не соответствуют правилам сервиса, могут быть заблокированы.

Мы периодически проверяем такие хэштеги и можем снова сделать их доступными для поиска, если используемые ими материалы изменятся,

– сообщили в поддержке.

Соцсеть также предлагает инструмент для жалоб в том числе на хэштеги с опасным контентом.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно